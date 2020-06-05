В Украине, несмотря на ослабления карантина, масочный режим не отменяли, тем более, что каждый день регистрируют новых зараженных коронавирусом (COVID-19).

Об этом в пятницу, 5 июня, на брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

"В Украине выбрана стратегия сдерживания (болезни – Ред.). Но она не отменяет масочный режим и соблюдение социального дистанцирования", – отметил он.

Карантин в Украине

Напомним, что в понедельник, 1 июня, в Украине начался очередной этап ослабления карантина. Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало правила работы заведений общественного питания во время карантина, которые полноценно заработают с 5 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что карантин в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 однозначно продлится до 22 июня.

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