Глава Минздрава забил тревогу из-за второго этапа медреформы: не будем рассказывать сказки

В Министерство здравоохранения Украины поступают крайне тревожные сигналы по поводу аудита второго этапа медреформы.

Об этом заявил глава ведомства Максим Степанов на брифинге 25 апреля, подчеркнув, что ситуация будет изучаться и освещаться максимально прозрачно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы видим, что где-то планируется сокращение медработников к концу года, где-то планируется снижение уровня зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск. Я сообщаю, что мы хотим быть максимально открытыми и честными. Хотим показать реальное положение вещей, что у нас происходит, а не рассказывать какие-то сказки, которыми иногда нас кормили предыдущие чиновники", – категорично высказался министр.

Медреформа в Украине "Фориншурер"

По словам Степанова для этого 25 апреля он намерен поехать в три больницы на Киевщине, чтобы пообщаться о возникших проблемах с медиками и пациентами.

"Чтобы увидеть собственными глазами, что происходит в конкретных больницах разного уровня, я еду в Киевскую область, где посещу три больницы. Это и областная больница, и районные. Хочу пообщаться с врачами, с пациентами, услышать их мнение, мнение людей, ради которых делается эта реформа", – поделился планами глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что реформа должна быть завершена с несокращенными медиками, с ростом их зарплат, а также с качеством медицины, которой будут гордиться.

"Все это зависит от шагов, которые мы будем делать сейчас, во время второго этапа медреформ", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Степанов назвал главным риском второго этапа медицинской реформы, который стартовал 1 апреля, массовое сокращение врачей и медперсонала. Он пообещал не допустить этого.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!