Пандемия коронавируса должна научить украинцев ценить простые жизненные вещи. Кроме того, она должна стать стимулом для революционного преобразования системы здравоохранения в Украине.

Об этом в обращении к украинцам заявил глава Минздрава Максим Степанов на странице ведомства в Facebook. В частности, он пообещал, что пациенты будут обеспечены качественным лечением, а врачи и другие медики – достойными условиями труда.

Максим Степанов Facebook Минздрава

Ниже приводим полный текст обращения без изменений.

Приветствую, друзья. Сейчас весь мир борется с пандемией. Однако это не только время борьбы, но и время переоценки ценностей. Те простые вещи, которых раньше мы даже не замечали, пока стали недоступными: прогулка в парке, встреча с друзьями, кино, кафе и рестораны. Возможность не бояться за близких. Не ждать вечерних новостей. Дышать через маску. Обниматься при встрече.

Пандемия учит нас ценить простые вещи, а еще она обнажила те проблемы, которые существуют в украинской системе здравоохранения, и поставила ее реформирование в приоритет для страны, вынесла этот вопрос на первый план.

Однако в этих тяжелых обстоятельствах проявляются не только проблемы, но и сильные положительные человеческие качества. Мы видим взаимную поддержку и помощь. Врачи, волонтеры, представители бизнеса – это единая команда, которая сейчас работает 24/7. И это пример того, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение здоровья родных и общества.

Сегодня – День здоровья, и я хочу пообещать: Украина непременно будет иметь современную и эффективную медицину. Наши пациенты смогут своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь, а врачи – работать в достойных условиях. Я уверен, что это возможно. Уже сегодня мы шаг за шагом движемся к этой цели.

Берегите себя, заботьтесь о близких и оставайтесь дома. Тогда простые, но бесценные вещи скорее станут вновь доступными. Но надеюсь, что мы навсегда будем понимать их значимость.

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