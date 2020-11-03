Глава КСУ – "Автомайдану": моя теща в Донецке, езжайте туда

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отреагировал на акцию, которую 7 ноября намерены провести активисты "Автомайдана" и "Центра противодействия коррупции" В Василькове Киевской области.

На брифинге 3 ноября судья заявил, что они приедут не к нему, а к его теще Ларисе Колпаченко, которая сейчас находится в оккупированном Донецке.

"Так я хочу спросить "Автомайдан": к кому они едут и кого они хотят вывезти в Ростов? Возможно, они поедут не ко мне, а к теще, которая сейчас пока что вынужденно находится на территории Донецка? И с ней там поговорят – кто, как покупал. Так как "Схемы" полетели в Крым, "Автомайдан" пусть поедет в Донецк. Завтра они соберут все имущество родственников и навесят, что все это мое имущество. Послезавтра меня обвинят в сепаратизме", – возмутился Тупицкий, назвав все это травлей.

Глава КСУ пояснил, что его теща купила дом в Василькове после того, как продала квартиру в Донецке. Также он отметил, что сам докупил там еще 7 соток к земельному участку, чтобы построить спортзал.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты выяснили, что теща Александра Тупицкого купила в Василькове четыре участка общей площадью 0,23 га. На самом большом из участков расположен дом площадью 211 кв. м.