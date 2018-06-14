Геноцид Сталина: Шотландия и Иллинойс поддержали украинский народ

Американский штат Иллинойс посвятил 2018 год памяти жертв Голодомора 1932-1933 в Украине.

"Губернатор штата Иллинойс Брюс Раунер выдал прокламацию, которая провозглашает 2018 год годом памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. В Украине, искусственно вызванного советской властью", – сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

Кроме того, спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал 14 мая, что оппозиция и коалиция парламента Шотландии также поддержали резолюцию, которой Голодомор признается геноцидом украинского народа

"В этом году 85-я годовщина от этой великой трагедии, и нам важно понимание мира этого события, этой трагедии для Украины. Для нас особенно важно, что все партии - и оппозиции, и коалиции - поддержали общую резолюцию о том, что Голодомор - это геноцид против украинцев", - отметил он, передает пресс-служба парламента по итогам встречи главы ВР со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года Австралия поддержала заявление, осуждающее действия сталинского режима, направленные на уничтожение национальных, культурных и религиозных прав украинцев.

6 февраля депутат Кнессета Акрам Хасон представил на рассмотрение парламентариев законопроект, объявляющий в Израиле официальным днем памяти жертв Голодомора в Украине, который предлагается признать актом геноцида.

10 мая штат Канзас присоединился к признанию геноцида. А 28 мая Миссури признал Голодомор, став таким образом 11 американским штатом.