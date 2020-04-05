Где украинцы обязаны находиться в масках с 6 апреля: детальное разъяснение Кабмина

С понедельника, 6 апреля, в Украине становится обязательным пребывание людей на улицах в масках, как предусмотрено усиленными правилам карантина из-за коронавируса.

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В то же время за отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом. Об этом говорится в разъяснении правительства относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые предусмотрены постановлением №211 и будут действовать по 24 апреля.

В частности, в постановлении правительства сказано, что во всех общественных местах необходимо быть в маске или респираторе. А общественное место – это часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения , медицинские учреждения и т. д.).

Правда, перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти. Например, в Киеве к таким также относятся:

остановки общественного транспорта и 50-метровая зона вокруг них;

церкви и 50-метровая зона вокруг них;

заведения торговли закрытого и открытого типов, в том числе торговые ряды и рынки;

кинотеатры и прилегающая к ним территория и тому подобное.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", – говорится в разъяснении от Кабмина.

Там подчеркнули, что обязательный масочный режим вводится ради безопасности всех украинцев. Ведь, учитывая темпы распространенных коронавирусной болезни, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные.

"Вы можете не знать, что являетесь переносчиком вируса, однако можете подвергать опасности других. Маска предотвращает возможное инфицирование окружающих. Когда она на лице, тогда выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается", – добавили в разъяснении.

Отметим, что не только за отсутствие маски, но и вообще за нарушение правил карантина штраф составляет от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн. В то же время если гражданин нарушает санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, то за такое может быть и уголовная ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 6 апреля начнут действовать усиленные правила карантина из-за коронавируса. В связи с этим Кабмин ответил на самые распространенные вопросы украинцев о новых правилах.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник объяснил, что защитные одно- и многократные маски, а также антисептики и перчатки в Киеве можно приобрести в аптеках КП "Фармация".

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