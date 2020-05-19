Самый высокий риск "встретиться" с COVID-19 существует не в общественных местах или на открытом воздухе, а в собственном доме.

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Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский, ссылаясь на исследование ученых. Новое видео о коронавирусе украинский врач-педиатр опубликовал на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Как пояснил врач, "нигде вы так близко не будете с людьми, как в вашем доме".

Где больше рисков заразиться коронавирусом: Комаровский ответил Коллаж

Что касается улицы, то, как сказал Комаровский, "ветер делает вирус менее передаваемым", а открытые пространства "позволяют людям держаться друг от друга подальше".

Доктор также рассказал о недавнем исследовании передачи коронавируса, проведенном в Китае.

Ученые доказали, что из 7 300 человек, участвовавших в исследовании, только один заразился, общаясь на открытом воздухе. Однако, подчеркнул врач, нельзя забывать об обязательном соблюдении социальной дистанции.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Евгений Комаровский ответил на самые странные вопросы о COVID-19. Так, у врача спросили, нужно ли дезинфицировать кошку и можно ли заразиться от туалетной бумаги.

Комаровский также пояснил, почему использовать перчатки как средство защиты от коронавируса нет смысла.

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