"Я хочу! При чем тут вы?" Известный журналист оскандалился обращением к вдове шахтера

Журналист телеканала "Прямий", который подарил квартиру семье погибшего во Львовской области шахтера Михаила Павлика, грубо обошелся с его вдовой.

Во время съемок сюжета в квартире Павлика журналист Матвей Ганапольский общался с плачущей вдовой. Он попросил у своего ассистента воды. Женщина подумала, что это для нее, и заверила, что не хочет пить, пишет InfoResist (видео можно посмотреть тут).

В ответ на это Ганапольский ответил: "Я хочу! При чем тут вы?"

Скриншот НВ

Напомним, что обвал на шахте "Лесная" произошел 29 июня. В тот же день во Львовскую область отправился президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал помочь семья двух погибших шахтеров.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к журналистке "Прямого" со словами: "Потому что вы, канал "Прямий", можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру, давайте "Прямий" канал, мы с вами пообещаем и вместе с вами... Я куплю квартиру, что вы меня тут к интервью ведете?".

Однако до 3 июня семья шахтера никакой информации о получении квартиры от президента не получила, после чего телеканал купил ее самостоятельно.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram