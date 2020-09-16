Филарет выздоровел от коронавируса

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет поборол коронавирус (COVID-19).

Об этом сказано на его странице в Facebook. Священнослужитель получил отрицательный результат теста на вирус.

"Патриарх Филарет получил отрицательный результат теста на COVID-19, который свидетельствует о том, что коронавирус преодолен. Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской патриархии", – говорится в сообщении.

В ближайшее время Филарет продолжит проводить богослужения.

Напомним, что 4 сентября Патриарха Филарета госпитализировали с заражением коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети припомнили скандальные высказывания Филарета о коронавирусе. Речь идет о том, что патриарх назвал COVID-19 наказанием для людей за греховность, прежде всего – однополые браки, а также о призывах продолжать причащать и крестить граждан в разгар эпидемии.