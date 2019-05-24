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Филарет vs Епифаний: что решил Священный синод ПЦУ

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На Священном синоде Православной церкви Украины заявили, что она сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и своих верных избегать разжигания вражды и противостояния.

Кроме того, синод выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщается на странице заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори в Facebook.

На заседании 24 мая было решено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений ПЦУ. Помимо этого был начат процесс регистрации в новой редакции уставов монастырей, а также духовных учебных заведений ПЦУ.

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Епифаний и Филарет

Епифаний и Филарет

Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности ПЦУ руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным объединительным Собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалии от 6 января 2019 года и решениями собственных уставных органов.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Томосеки пожирают другу друга как пауки в банке.
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Ронович Рон
Ронович Рон
Раскол среди раскольников, запасаемся попкорном, нас ждёт вторая серия.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ублюдки из паРаши тут распинаются. У скотов нет вообще ничего! Ни веры, ни истории, ни Томоса! Но падлюки всех поучают! Эти негодяи везде "иксперды"!
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Ронович Рон
Ронович Рон
Махал Махалыч, ты рассуждаешь как шестилетняя шпана, я бы тебя за ухо взял бы и в угол поставил, ушлёпок малолетний.
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