Филарет vs Епифаний: что решил Священный синод ПЦУ

На Священном синоде Православной церкви Украины заявили, что она сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и своих верных избегать разжигания вражды и противостояния.

Кроме того, синод выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию, сообщается на странице заместителя главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратия Зори в Facebook.

На заседании 24 мая было решено в течение месяца завершить регистрацию уставов управлений ПЦУ. Помимо этого был начат процесс регистрации в новой редакции уставов монастырей, а также духовных учебных заведений ПЦУ.

Епифаний и Филарет

Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности ПЦУ руководствуется Священным писанием, канонами Православной церкви, собственным статутом, утвержденным объединительным Собором 15 декабря 2018 года, Патриаршим синодальным Томосом про автокефалии от 6 января 2019 года и решениями собственных уставных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Филарет ранее сделал громкое заявление о том, что допускает раскол православия в Украине. Он утверждает, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Также он заявил, что ПЦУ хочет получить статус патриархата, а не митрополии.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

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