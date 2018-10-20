Филарет теперь не патриарх: главе Украинской церкви дали новый титул

Отныне предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет может называться митрополитом.

Соответствующие изменения были приняты на заседании священного Синода УПЦ КП 20 октября, сообщается на сайте церкви. Так, были утверждены короткая и полная формы титула.

"Это (решение. ― Ред.) принято в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви, принимая во внимание практику Поместных православных церквей и другие существенные обстоятельства", ― пояснили в УПЦ КП.

Филарет РИА Новости

Таким образом, полный титул теперь имеет такую форму: "Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева ― Матери городов Руських, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит".

Сокращенный титул звучит так: "Святейший (имя), Патриарх Киевский и всея Руси-Украины".

Помимо этого, в отношениях с другими Поместными православными церквями допустимой формой является "Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всея Руси-Украины".

Отметим, пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря объяснил упоминание Киево-Печерской и Почаевской лавр в титуле предстоятеля УПЦ КП.

Как писал OBOZREVATEL, были названы следующие шаги для получения Украиной Томоса об автокефалии.

Патриарха Филарета называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы будущей поместной украинской церкви. Снятие анафемы с него было обязательным условием для этого.