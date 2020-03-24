Филарет сделал скандальное заявление о коронавирусе: в ПЦУ отреагировали

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не занимает официальных должностей в ПЦУ и его мнение не отражает позицию церкви.

Об этом в эфире ObozTV заявил представитель пресс-службы Православной церкви Украины Михаил Омелян, комментируя слова Филарета о том, что главной причиной эпидемии коронавируса в мире являются однополые браки.

"Сейчас почетный патриарх Филарет не занимает ни одной должности в Православной церкви Украины. К сожалению, он самоизолировался, потому его мнение является мнением только самого почетного патриарха", - подчеркнул представитель ПЦУ.

vimaorthodoxias.gr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее почетный патриарх ПЦУ Филарет также заявил, что православные религиозные обряды, в частности причастие и крещение, не могут стать средством распространения коронавируса.

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