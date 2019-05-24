ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

1.9тЧитать материал на украинском

Почетный патриарх ПЦУ Филарет, несмотря на возникший конфликт с митрополитом Епифанием, заявил, что церковь сохраняет свое внутреннее единство и призвал избегать вражды и разделения.

Соответствующее обращение появилось на его странице в Facebook после заседания Священного синода, которое состоялось 24 мая в Митрополичьем доме собора Святой Софии в Киеве.

"Поместная Украинская Православная Церковь сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения", – сказано в заявлении.

Новости
Не только демарш Филарета: названы главные темы Священного синода ПЦУ

Филарет

Филарет

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Facebook патриарха Филарета

Отметим, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний по итогам встречи рассказал, что патриарх Филарет продолжил настаивать на позиции, что Киевский патриархат существует, и что его обманули с Томосом.

Филарет в свою очередь заявил, что на владыку влияют "антиукраинские и московские силы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Православная церковь Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Православная церковь Украины
Персоны
Патриарх ФиларетМитрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
ПЦУ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения