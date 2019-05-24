Филарет после Священного синода заговорил о единстве ПЦУ

Почетный патриарх ПЦУ Филарет, несмотря на возникший конфликт с митрополитом Епифанием, заявил, что церковь сохраняет свое внутреннее единство и призвал избегать вражды и разделения.

Соответствующее обращение появилось на его странице в Facebook после заседания Священного синода, которое состоялось 24 мая в Митрополичьем доме собора Святой Софии в Киеве.

"Поместная Украинская Православная Церковь сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигание вражды, противостояния и разделения", – сказано в заявлении.

Филарет Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Facebook патриарха Филарета

Отметим, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний по итогам встречи рассказал, что патриарх Филарет продолжил настаивать на позиции, что Киевский патриархат существует, и что его обманули с Томосом.

Филарет в свою очередь заявил, что на владыку влияют "антиукраинские и московские силы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале мая бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет заявил, что на самом деле УПЦ КП не ликвидирована.

По его словам, новая церковь может расколоться, а документ о признании ее независимости Константинополем могут отозвать.

В свою очередь Епифаний отрицает раскол церкви, настаивая на единой Поместной украинской православной церкви.

Митрополит Макарий рассказал, что в 2015 году объединение украинской церкви не состоялось из-за амбиций патриарха Филарета.

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