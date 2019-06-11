Филарет отказался от Томоса и запланировал "бунт": что грозит ПЦУ

Почетный патриарх Филарет не оставляет надежды восстановить свое влияние в Православной церкви Украины. После скандального заявления по итогам объединительного Синода он намерен расколоть ПЦУ и возродить Киевский патриархат.

В чем причина такого решения и угрожает ли это ПЦУ – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Почетный патриарх хочет раскола ПЦУ. Он продолжает линию на развал церкви. Уже было заявлено, что Томос об автокефалии он не признает ;

Также он настаивает на возрождении УПЦ КП. Точнее он уверен, что церковь никуда не девалась;

Линия борьбы Филарета и главы ПЦУ Епифания проходит через личные амбиции и церковное имущество;

Конфликт в ПЦУ не несет значительной угрозы автокефалии. Во Вселенской Патриархии выступают за целостность церкви и в поддержку Епифания.

Филарет против Епифания

В публичную плоскость конфликт в новосозданной ПЦУ перешел в конце апреля. Сначало Филарет в интервью журналистам заявил, что Православная церковь Украины надеется на признание патриархатом и недовольна статусом митрополии. Затем патриарх и вовсе “взорвал” информационную бомбу.

Он допустил раскол православия в Украине и заявил, что Киевский патриархат до сих пор существует. Также он пожаловался, что предстоятель Православной церкви Украины Епифаний избегает его.

"Нарушается то, о чем мы договорились и что принял архиерейский собор. Пошли по пути неправды. Он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за 4 или 5 месяцев ни разу со мной не служил. Мы разговаривали 4 или 5 раз за 5 месяцев – разве это общение? Из-за того, что общения нет, церковь разделилась", – подчеркнул он.

Филарет и Епифаний

Оказывается, патриарх до сих пор выдает распоряжения на бланках УПЦ КП, хотя сам же 15 декабря 2018 года подписал документ о ее ликвидации. В ПЦУ даже пришлось выдать специальный указ, который признает недействительными все документы, выданные под грифом УПЦ КП после 30 января 2019 года.

"Он (Киевский патриархат. — Ред.) есть. Его не нужно возвращать. Он существует. Есть патриарх? Если есть патриарх, значит, есть и патриархат. Потому возвращать его не нужно. Он есть и должен быть... И будет патриархат. Причем не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", – сказал он.

К слову, видеофрагмент с подписанием документа сразу же после слов Почетного патриарха опубликовали на канале ПЦУ в YouTube.

Но на этом Филарет не остановился. Он анонсировал Собор архиереев во Владимирском соборе. Там он хотел заручиться их поддержкой и пересмотреть итоги объединительного Собора 15 декабря 2018 года, когда ПЦУ получила Томос об автокефалии.

Однако из 62 архиереев на встречу пришли четверо: среди них архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, митрополит Богородский Адриан и епископ Валуйский Петр.

По сути, встреча завершилась ничем. Должной поддержки Филарет найти не смог. А предстоятель ПЦУ через неделю собрал свой Синод, где выступил с заявлением:

"Мы обсудили ситуацию и те заявления, которые были, которые он обнародовал — говорил об этом всем на синоде. Патриарх Филарет настаивает, что КП существует. Киевский патриархат не снят с регистрации, хотя юридически и фактически его нет, он лег в основу ПЦУ", — объяснил Епифаний.

Епифаний

Филарет

В противостоянии Филарета и Епифания преимущество на стороне ныне действующего главы ПЦУ. Во-первых, сам Почетный патриарх имеет неоднозначную репутацию.

Во-вторых, мало кто из членов церкви хочет нового конфликта и раскола. Это может полностью уничтожить церковь, ведь ей всего меньше года. Участие всего 4-х архиереев из 62 в составе Собора Филарета тому яркое подтверждение.

“Фактически заявления Филарета сейчас не имеют особой силы. Он уже огласил себя вне Православной церкви Украины”, — пояснил OBOZREVATEL религиовед Александр Саган.

Угроза ПЦУ и Томосу

Еще один “удар” по ПЦУ Филарет наносит по линии признания Томоса. Если ранее Почетный патриарх регулярно высказывался за объединение под лоном Константинополя, то сейчас выступил резко против. Он заявил, что не был ознакомлен с содержанием Томоса до его получения, а потому не принимает его.

"Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую. Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?" – заявил Почетный патриарх.

Это говорит о конфликте внутри церкви. Несмотря на отсутствие рычагов давления, Филарет старается максимально расшатать ситуацию.

"Можно продолжать анархию в церкви, но Почетный патриарх должен понимать, что этими действиями он абсолютно не на стороне идеи единства. Церковь доказала, что она стала достаточно самостоятельным и совершенным организмом, и может противостоять", — пояснила в эфире ObozTV религиовед Людмила Филиппович, а также добавила, что конфронтация с Филаретом не несет угрозы для Томоса.

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При таком развитии событий важна позиция и Константинопольского патриархата. Как пишет ВВС, Вселенский Патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Варфоломей

Варфоломею невыгодна дестабилизация ситуации в Украине. А вот Русская православная церковь не дремлет и готова в случае чего приложить максимальные усилия для поддержания протестных настроений внутри ПЦУ.

Почему конфликт “нагнетается”

Частично одну из главных причин конфликта охарактеризовал и сам Филарет – нежелание “прислушиваться” к нему. Якобы перед объединительным Собором в церковной среде была негласная договоренность о распределении основных ролей.

По крайней мере, как считает сам Почетный патриарх, именно он должен был де-факто управлять церковью, Епифанию же отходило лишь управления внешними делами, то есть чисто церемониальные функции. Однако "ученик" решил выйти из тени "учителя" и действовать самостоятельно.

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Еще одна причина конфликта — имущество и финансовые ресурсы церкви. После создания ПЦУ Филарет сохранил за собой управление Киевской епархией. Соответственно, все имущество и финансы остались под его руководством. После скандальных заявлений Филарета Епифаний решил окончательно лишить возможности Почетного патриарха влиять на процессы.

“На прошлом Синоде, 24 мая, Филарету дали месяц для перерегистрации Киевской епархии в ПЦУ. Но тот не хочет это делать и запрещает приходам перерегистрироваться в "так называемую ПЦУ", как он сам называет церковь”, — подчеркнул религиовед Александр Саган.

Вероятно, на этом противостояние не закончится. К сожалению, как обычно бывает в подобных "битвах", за доброй маской миротворца и публичном желании добиться справедливости кроются личные мотивы.

И вот они уж точно благ новой церкви не принесут.

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