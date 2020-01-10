"Фантазия и ложь": в ПЦУ доказали падение авторитета Филарета

УПЦ КПза прошедший 2019 год растеряла прихожан и утратила свои церковные позиции.

Об этом в Facebook пишет заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря.

Священнослужитель опубликовал ряд фото, которые показывают упадок УПЦ КП.

Так, Зоря отмечает, что в Ровенской области приход УПЦ КП составляет всего несколько человек, в то время как ПЦУ имеет в регионе более 300 общин. Также рождественская служба епископа Днепровского УПЦ КП прошла с несколькими прихожанами в частном доме.

"Харьковский епископ КП" кажется, вообще нигде не служил на Рождество, потому что не имеет ни храма, ни прихожан. Зато Патриарх Филарет, кажется, и сам не признает "своего епископа" – Харьковским архиереем, ведь поздравляет с Рождеством Христовым как епископа Харьковского и Богодуховского – иерарха ПЦУ", – отметил Зоря.

Также архиепископ указал на малочисленность клира УПЦ КП Киева и области, в сравнении с ПЦУ.

"Так, если в чем и растет немногочисленный круг последователей позиции Почетного Патриарха Филарета – это в фантазиях и в неправде", – подытожил он.

УПЦ КП в Ровенской области

Приход УПЦ КП

Клир УПЦ КП Киева и области

Клир ПЦУ Киева и области

Как сообщал OBOZREVATEL, почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора УПЦ, которым был ликвидирован Киевский патриархат.

Позже архиепископ Евстратий Зоря заявил, что отказ патриарха Филарета от Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата свидетельствует о том, что владыка принял "путь лжи".

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