Украинский миллиардер из списка Forbes заразился коронавирусом
Евгений Черняк заявил, что переболел коронавирусом.
Генеральный директор алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк заявил, что переболел COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Как написал украинский бизнесмен на странице в Facebook, он перенес болезнь на ногах. К таким выводам он пришел, поскольку получил два положительных теста на антитела к коронавирусу.
Черняк отметил, что симптомов новой инфекции у него не наблюдалось. Он считает, что инфицировался больше месяца назад.
"Режим, кроссы, здоровое питание, минимум алкоголя, много свежего воздуха, солнца и позитива, витамины и интерес к жизни дали возможность иммунитету справиться самостоятельно, без врачей. В этом сезоне я свободен", – написал Черняк.
Он добавил, что и далее будет соблюдать правила карантина: носить маску и тщательно мыть руки.
Отметим, Евгений Черняк занял 30-ю строчку в рейтинге самых богатых украинцев от "Forbes Украина". Его капитал оценили в $295 миллионов.
Скриншот
Скриншот
Facebook / Евгений Черняк
Как писал OBOZREVATEL, экспериментальная вакцина против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson прошла успешные испытания на животных. Однократная доза препарата защитила обезьян от инфекции.