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"Это страшно": ученых шокировало исследование Черного моря

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В Украине впервые за годы независимости провели экологическое исследование Черного моря. Результаты исследования подтвердили худшие опасения экологов.

Черное море исследовали ученые из разных стран мира на протяжении двух лет, пишет 24.ua.

Проект экологического мониторинга EMBLAS, который финансирует Евросоюз, получил почти три миллиона евро.

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Одна из главных проблем Черного моря – большое количества мусора: бутылки, пластик, жестянки, сигареты и т.д. От этого море практически задыхается.

Все морские жители живут только в слое толщиной 150 метров, глубже кислорода нет.

"Оказывается, что Черное море – одна из самых загрязненных частей нашей планеты. Мы нашли мертвого дельфина на украинском побережье и анализировали его. Это было страшно. Там химическое загрязнение – ртуть", – рассказао руководитель проекта ЕС и ПРООН Совершенствование экологического мониторинга EMBLAS Ярослав Слободник.

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Ученые обнаружили в море около полторы сотни загрязнителей: среди них водоотталкивающие вещества с одежды, цитрамон, пестициды, пластик и микропластик.

Последний представляет самую большую угрозу для человечества.

Теперь международные исследователи будут работать над вариантами оздоровления Черного моря.

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Место
Украина
Объекты
ЭкологияЧерное море
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