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28 октября • обновлено в 06:12
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"Киев говорит по-русски": российская писательница высказалась о языке в Украине

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Запрет русского языка в нынешнее время и утверждение украинского как государственного в Украине – это ошибочный проект.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, при наличии такого большого количества русскоязычных людей, украинским политикам не стоило принимать недавний закон об утверждении украинского языка.

"Эта мера мне показалась слишком жесткой и неразумной. Это не совсем удачный проект на сегодня. В Украине очень много русскоязычных людей, Киев говорит по-русски. Такие решения требуют пересмотра и вдумчивого отношения. Когда украинская государственность утвердится, таких жестких языковых запретов не нужно будет делать", – предположила писательница.

Украинский язык

Украинский язык

РИА Новости

Улицкая привела пример США, где половина населения говорит на испанском и это, по ее мнению, совершенно никому не мешает.

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"Хотя экзамены эмигрантам нужно сдавать на английском. Это нормально, это государственный язык и его нужно выучить. Думаю, что украинцы, говорящие между собой по-русски, знают украинский настолько, чтобы написать заявление в домоуправление. Для налаживания будущих отношений между Россией и Украиной многие вещи нужно будет поправлять. А многие их них поправлять уже сейчас очень тяжело", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине все государственные школы с русским языком преподавания с сентября 2020 года перейдут на украинский язык.

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Темы
Закон о языках Языковой скандал Российско-украинский конфликт
Персона
Людмила Улицкая
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Смешно! Как можно запретить Русский Язык, если сам президент Украины и представитель националистов (что ещё более удивительнее), выясняли отношения именно на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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стащук ольга
стащук ольга
"В США половина говорить іспанською..." Але ж державна англійська і емігранти, прибувши в США, вчать англійську, не глузують з неї і не ігнорують. ! не верещать ті ж самі росіяни про "русский мир", чи іспанці про "іспанський". Тим більше про те, що їм начебто забороняють говорити рідною мовою!
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