"Неонацисты московского разлива": Шкляр жестко ответил противникам языкового закона

Сторонники отмены закона о государственном языке в Украине являются "неонацистами московского разлива".

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный писатель Василий Шкляр.

Как отметил Шкляр, закон о языке "входит в действие, но почему-то не входит в силу", поскольку он, "как и все наши законы, не очень соблюдается".

"Если мы сейчас посмотрим, сколько украинофобов во власти… На телевидении, на центральных информационных телеканалах, купленных за путинские деньги, собираются какие-то неонацисты. Они собираются целыми логовами, берут для статистики пару украинцев – "мальчиков для битья". Все разговаривают на русском языке, кроме ведущего, и говорят, как ущемляется русский язык в Украине. Он же царит на ваших каналах..." – возмутился писатель.

"Это партийные каналы антиукраинских партий. Они доходят до такого цинизма в своей чужеземной ментальности, они смотрят, как еще прижать, отсечь наш язык. Я называю это то российским национализмом, то шовинизмом, но я вижу, что это своеобразный неонацизм московского разлива", – подчеркнул он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее министр образования Анна Новосад сообщила, что все русскоязычные школы Украины с сентября 2020 года будут осуществлять образовательный процесс на украинском.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Ранее Венецианская комиссия проверила украинский закон "О государственном языке" на соответствие стандартам ЕС и вынесла свой вердикт. Властям Украины предложили пересмотреть закон, проконсультировавшись с представителями национальных меньшинств и коренных народов.

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