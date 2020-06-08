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8 июня • обновлено в 10:50
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Эпицентры коронавируса в Украине опять переместились: названы регионы-жертвы

  • Больше всего новых больных зарегистрировали в Киеве – 72

  • Ранее столица также лидировали по числу новых зараженных

  • Всего в Украине подтверждено 27 462 случаев заражения

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За минувшие сутки, 7 июня, четыре региона в Украине стали лидерами по количеству заражения коронавирусом (COVID-19).

Об этом на брифинге в понедельник, 8 июня, глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В Киеве 72 новых случая заражения, Закарпатская область – 64, Черновицкая – 59 и Львовская – 41", – сказал он.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Отметим, что днем ранее Киев, Львовская и Черновицкая области также были лидерами по числу новых больных.

Добавим, что в Украине по состоянию на утро 8 июня официально подтверждено 27 462 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них было выявлено за минувшие сутки 463.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов предупредил об опасности второй волны COVID-19 в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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