"Эпицентр" пропиарился на пандемии COVID-19 и решил работать в разгар карантина: что думают украинцы

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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  • В первую волну карантина торговая сеть также игнорировала все запреты

  • Кроме того, она фигурировала в громких историях со спекуляцией на респираторах и гуманитарным грузом самолета "Мрія"

  • Последняя реклама "Эпицентра" также разозлила общество цинизмом

Сеть Эпицентр вызвала возмущение решением работать на выходных

Сразу после объявления Кабинетом министров Украины карантина выходного дня, сеть гипермаркетов "Эпицентр" выпустила рекламу, в которой заявила, что будет работать также в субботу и воскресенье. Пренебрегая всеми запретами, в компании анонсировали продажу не только стройматериалов, но и продуктов, медикаментов и даже топлива для машин.

После этого в сети поднялась волна возмущения из-за грубого игнорирования "Эпицентром" правил безопасности, а также из-за отсутствия солидарности с другим бизнесом, который вынужден закрываться на выходные. OBOZREVATEL решил узнать, что думают по этому поводу наши читатели.

Ведь последние действия сети гипермаркетов наталкивают на мысль, что даже если бы в стране разрешили работать только медучреждениям, "Эпицентр" нашел бы выход и из этой ситуации. Вполне вероятно, что он согласился бы поставить в свои торговых залах койки для больных COVID-19, чтобы не упустить возможность заработать на украинцах.

Чем еще "прославился" "Эпицентр"?

Напомним, что во время локдауна весной 2020 года "Эпицентр" грубо нарушал постановление Кабмина об ограничении торговли товарами, которые не входят в перечень товаров первой необходимости, и также продолжал работать, несмотря на запрет.

Таким образом, торговая сеть не только способствовала распространению пандемии в Украине, но и нарушила антимонопольное законодательство Украины.

Примечательно, что накануне объявления строгого карантина в марте правительство Украины разрешило работу магазинов "Эпицентр" в запрещенный период.

Кроме того, выяснилось, что товары для продажи в сети "Эпицентр" доставили самолетом "Мрія" из Китая. Этот борт в Офисе президента пафосно называли гуманитарным рейсом.

Впоследствии совладелец сети, нардеп Александр Герега (депутатская группа "За майбутнє") отправил мэру Киева Виталию Кличко письмо с предложением покупать маски и другие медицинские товары непосредственно у него.

Спекуляции на респираторах

В начале пандемии коронавируса в Украине сеть "Эпицентр" воспользовалась ситуацией и с помощью спекуляций на респираторах БУК-3 при государственных закупках заработала порядка 5 млн грн всего за две недели. Следует подчеркнуть, что стоимость защитных средств была завышена на 40%.

Так, сначала в марте цена на респираторы поднялась с 13 до 25 грн. Однако когда у людей началась паника из-за резкого роста заболеваемости, цена взлетела до 60, а затем и вовсе до 100 грн.

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