Епифаний заявил о победе над Филаретом: скандал получил резкий поворот

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) опровергла свою юридическую ликвидацию, о которой заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Об этом говорится в заявлении юридического отдела КП. Подчеркивается, что "предстоятель другой церкви – ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц.

Такие действия в Киевской патриархии считают незаконными. Никакого решения о прекращении регистрации, как отмечается в заявлении, ни религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", ни Поместный собор не принимали.

Также в УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации.

Напомним, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве.

Филарет и Епифаний Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

Синод ПЦУ в четверг, 5 декабря, дал главе ликвидированной УПЦ КП Филарету разрешение на пожизненное проживание и "использование для своей деятельности" комплекса зданий в Киеве на Пушкинской.

Патриарх после этого резко ответил Митрополиту Епифанию. Церковник с сарказмом поблагодарил ПЦУ за то, что его не выбросили на улицу.

Епифаний ранее рассказал, что почетный Патриарх Филарет во время выборов Предстоятеля озвучил свое желание возглавить Православную церковь Украины, но потом отказался.

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