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15 декабря • обновлено в 19:46
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Епифаний заявил о победе над Филаретом: скандал получил резкий поворот

5.1т
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Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) опровергла свою юридическую ликвидацию, о которой заявил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

Об этом говорится в заявлении юридического отдела КП. Подчеркивается, что "предстоятель другой церкви – ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц.

Такие действия в Киевской патриархии считают незаконными. Никакого решения о прекращении регистрации, как отмечается в заявлении, ни религиозная организация "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", ни Поместный собор не принимали.

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Также в УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря их официально не проинформировали о прекращении регистрации.

Напомним, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве.

Филарет и Епифаний

Филарет и Епифаний

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Митрополит Епифаний Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
УПЦ КП церковный конфликт Православная церковь Украины религия
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Изя Бродский
Изя Бродский
Впечатление, что от томоса сильно пострадала только УПЦ КП. Была у украинцев чисто украинская церковь, и не стало её. Можно было бы развивать её, договариваться, глядишь, через время (не сразу, конечно) и договорились бы со всеми. У московских попов главный зуб лично на Филарета был, а от факта существования отдельной украинской церкви им было бы не уйти. Но Петюлька променял её на свои амбиции... и кому он нагадил по факту?
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