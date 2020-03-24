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24 марта • обновлено в 17:21
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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

2.2т

Репост, пож, это очень важно! Вообщем ситуация ужасная, эпидемия и война, заражённые и к этому раненые каждый день на передовой. Потребности и просьбы о помощи увеличиваются каждый день.

Как оказалось госпиталя и больницы не имеют масок, защитных халатов, перчаток и многого другого. За фронт я вообще молчу, да в частях тысячи военных без необходимых средств защиты. Солдаты не могут сидеть по домам и находиться в двух метрах друг от друга.

Сегодня я просто вырвала у производителей 70 халатов, 70 бахил и 70 фартуков, оплатила 38 тыс, оплатила потребности на фронт 12 тыс, оплатила и уже отослала на передовую 100 масок и заказала ещё 300, заказала шлемы прозрачные для доктора, перчатки и антисептик по 2 литра. Оплатила соки и йогурты 3 тыс и 10 тыс на комбинезоны защитные многоразовые они по 1027 каждый.

Сегодня почти 70 тыс, но это очень мало, катастрофически.

На одну смену докторам и персоналу нужно минимум 30 комп. защитной одежды. Надо заказываете ещё много защитных комплектов+ маски, перчатки, антисептик, противоспалительное для воинов и для бригадных медиков.

Ещё люди просят для больниц в маленьких городах. А власть продаёт тоннами маски за границу, скоты. Остаётся как всегда думать самим о себе. Сейчас главное помогать докторам в мед. учреждениях и армии. Надо всем напрячься и победить, только помогая друг другу. Все что покупаю, за все отчитываюсь, см чеки. По вопросам звоните 0 (97) 282 64 14.

Карты для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк и 4627 0551 5012 8394 Приват, Юсупова

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

Эпидемия и война: в госпиталях и на фронте нет средств защиты

Facebook Натальи Юсуповой

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Автор
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Темы
Помощь раненым в АТО военным Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
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Белов Слава
Белов Слава
полудурок ошметок здесь...
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Белов Слава
Белов Слава
лучшая ученица хряка пети....ворует всегда и на всём...
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Нациев Сала
Нациев Сала
Хeрoи не вмирают, вони лежат, гиют, вoняют!
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