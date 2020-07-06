Эпидемия COVID-19 в Украине идет на спад. Позитивный сценарий НАН

В НАН дали прогноз по эпидемии коронавируса в Украине .

К концу недели, 10 июля, эпидемия коронавируса в Украине замедлится по сравнению с предыдущей неделей и будет колебаться в пределах 698-1065 случаев в сутки. Среднее количество зараженных составит 876 человек (на прошлой неделе было 1143. – Ред.). Смертность останется почти неизменной по сравнению с прошлой неделей – 16-21 в сутки. Больше всего больных, как и в предыдущие недели, будут фиксировать на Львовщине, Закарпатье, Ривненщине и в Киеве.

Такой прогноз рабочей группы Национальной академии наук по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, дал OBOZREVATEL вице-президент НАН, доктор физико-математических наук Анатолий Загородний.

"Вторую неделю подряд статистические данные значительно лучше прогнозных сценариев. Например, наиболее пораженные регионы за неделю показали более низкий уровень новых заражений", – отметил академик.

По его словам, беспокойство вызывает увеличение количества симптоматических и госпитализированных инфицированных, а число подозрений почти сравнялось с выявленными инфекциями, в среднем по Украине подтверждается каждое второе подозрение на инфекцию.

"Прогнозные сценарии для каждой области разнонаправленные, а по Украине в целом тенденция нейтральная. Репродуктивное число уменьшается вторую неделю подряд, что дает основания для более оптимистичных прогнозов", – добавил Загородний.

Прогнозные средние уровни обнаружения новых инфицированных в день и диапазон их значений на 10 июля

Изменение во времени репродуктивного числа

Подробнее с анализом данных, полученных от ЦОС Минздрава, и прогнозом рабочей группы можно ознакомиться на странице НАН Украины.