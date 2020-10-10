Эпидемиолог озвучил опасность дверных ручек, обмотанных бинтом с антисептиком
Андрей Александрин рассказал, что привычка обматывать дверные ручки пошла еще со времен СССР
Он отметил, что это повышает риски заразиться не только коронавирусом
Дверные ручки, обмотанные пропитанным антисептиком бинтом, повышают риск заразиться коронавирусом или другими инфекциями.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 октября рассказал, как правильно их обрабатывать.
"Это привычка, которая нам досталась с постсоветского времени, когда ручки двери обматывают марлей или бинтом, и на него наносят различные антисептики. Антисептик быстро высыхает. Когда тряпка высыхает, повышается риск возникновения различных инфекционных патогенов", – сказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.
Александрин посоветовал периодически обрабатывать дверные ручки или другие поверхности, к которым люди часто прикасаются руками, спиртовыми дезинфекторами. Он добавил, что делать так рекомендует Всемирная организация здравоохранения.
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