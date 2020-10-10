Эпидемиолог озвучил опасность дверных ручек, обмотанных бинтом с антисептиком

Дверные ручки, обмотанные пропитанным антисептиком бинтом, повышают риск заразиться коронавирусом или другими инфекциями.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 9 октября рассказал, как правильно их обрабатывать.

"Это привычка, которая нам досталась с постсоветского времени, когда ручки двери обматывают марлей или бинтом, и на него наносят различные антисептики. Антисептик быстро высыхает. Когда тряпка высыхает, повышается риск возникновения различных инфекционных патогенов", – сказал руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю.

Александрин посоветовал периодически обрабатывать дверные ручки или другие поверхности, к которым люди часто прикасаются руками, спиртовыми дезинфекторами. Он добавил, что делать так рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

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