Эпидемиолог оценил шансы Украины справиться с пандемией COVID-19: чем больше больных, тем лучше

Чем больше людей переболеет коронавирусом этим летом, тем выше будет коллективная иммунизация перед этой инфекцией до ноября, когда начнется сезон заболеваний гриппом и простудой.

В этом убежден один из ведущих в мире эпидемиологов, доктор медицинских наук из Атланты (США), профессор, президент компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов. Мыслями он поделился в интервью "КП в Украине".

"Вирус, несомненно, является сезонным. Но когда впервые попадает в популяцию, ему не до поры года – все восприимчивы, заражение идет легко. С началом эпидемии были введены очень жесткие карантинные меры: все сидят дома, заражения замедляются, все хорошо. Но долго держать население в изоляции не выходит. А как только отпустили – все бросились делать дела, которые из-за карантина пришлось отложить", – говорит эксперт.

По его словам, из-за этого количество контактов настолько возросло, что опять пошла вспышка заболеваемости COVID-19, даже несмотря на лето и не сезон. Сейчас же, подчеркнул Фаворов, вирусу не очень комфортно, он не такой смертельный, но заражений больше.

При этом доктор медицинских наук считает, что, например, в Украине как раз сохраняется оптимальная модель поведения общества при пандемии. Он убежден, что страна, безусловно, переживает стресс и нагрузку на систему здравоохранения. С другой же стороны, говорит профессор, возвращать сейчас жесткий карантин было бы неправильно.

"Надо ориентироваться не по количеству заболеваний. Число – это сколько человек обследовано, насколько хорошие и плохие использованы тесты. Надо ориентироваться на количество коек в больницах. Если их хватает, ситуацию надо держать", – посоветовал Фаворов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский профессор-вирусолог Алла Мироненко сказала, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине может составлять более 5%.