Эпидемиолог назвал 4 главные фактора по сдерживанию коронавируса в Украине

Чтобы эффективно сдерживать коронавирусную инфекцию (COVID-19), украинцам необходимо обращать внимание на 4 основных фактора.

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Как заявил в интервью "Апострофу" руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, первое – это нужно научиться оценивать риски.

"Если мы заходим в закрытые помещения и видим, что кто-то кашляет, чихает или имеет явные признаки простуды, лучше в такие помещения не заходить. Также, когда мы работаем в офисе, и приходит коллега или руководитель, или лучший друг или подруга, и у них есть признаки простудных заболеваний, мы не должны быть толерантными. Мы должны подойти и сказать: пожалуйста, не подвергай нас опасности, иди домой и лечись. Мы должны изменить свое поведение", – сказал он.

Второе – украинцы должны обращать внимание на проветривание помещений.

"Сегодня жара на улице, мы закрыли окна, повключали кондиционеры – и у нас идет очень "хорошее" заражение помещений. Кондиционеры работают по принципу рециркуляции воздуха – высушивают воздух, создавая повышенную инфекционную опасность", – отметил Александрин.

В-третьих – люди должны придерживаться правильной гигиены рук на постоянной основе.

"Руки нужно качественно мыть с мылом – после того, как приходим с улицы домой, после туалета, перед едой и по мере их загрязнения. Если нет возможности помыть с мылом, мы должны обрабатывать их антисептиками. Обращаю внимание, что людям нужно перестать использовать многоразовые полотенца и перейти или на бумажные полотенца, или на сушилки для рук. При обработке антисептиком ВОЗ советует использовать растворы с содержанием спирта минимум 60%. Однако я до сих пор вижу, что у нас рекламируют 10-15% антисептики", – подчеркнул эпидемиолог.

Четвертое и самое главное для профилактики COVID-19 – это соблюдение социальной дистанции.

"Говорят, и одного метра достаточно, и полтора. Я настаиваю, основываясь на результатах зарубежного исследования, что дистанция должна быть около 2 метров. Тогда у нас будет минимальная возможность заболеть. Поэтому такую дистанцию надо держать даже с внешне здоровыми людьми", – добавил он.

По словам Александрина, эти четыре аспекта – это четыре кита, на которых должна основываться национальная кампания по преодолению коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины готовит больницы страны к третьей волне зараженных COVID-19 в связи с ростом заболеваемости.