Зеленский видит свою миссию в "окончании войны". Об этом объявлено, это озвучено и теперь мы получаем вот что:

- "отодвинутая" линия разграничения, которая будет двигаться на всю Донецкую и Луганскую область. Скажете, не будет? Так нет таких предпосылок. Мы отходим - они окапываются. Мне интересно, что может почувствовать Краматорск, Славянск тот же, откуда люди уже бежали однажды. Это вполне реально, учитывая, что мы сдаем позиции.

- русские во власти. Они есть. С русскими женами, с крымскими "бизнесами", с российскими друзьями и партнерами. Окончим войну на своих условиях? Да неужели?

- теракты. Страна наводнена оружием, передел собственности, месть политическим оппонентам - у меня ощущение, что в разгар войны при Порошенко было безопаснее в том же Киеве, чем сейчас.

- мы не воюем, мы "миримся" - но территории теряем. И ходы делаем проигрышные. И ребята умирают по-прежнему. Предположу, что с приходом этого "миротворца" страна разделилась на пассив, беззаботных pohuyистов и актив. Будто одному этому активу нужна эта страна, эта война и эти территории. Теперь будут защищать свой дом с плохим тылом (а он и так был не ахти), без поддержки верховной власти, с рушащейся структурой помощи армии, невесть откуда появившимся и требующем продажи "надлишковим майном", и паркетными генералами. Как будто отдано все на самотек - вы там воюйте, но пусть это будут ваши проблемы. Мстите сепарам - но наши суды продолжат их выпускать. Гордитесь своими наградами - но это ваш клуб по интересам. Страна от вас устала.

Вот так мы "заканчиваем" войну. Славянск готов вернуться под флаг "днр"?..

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