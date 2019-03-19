Давно Украина так не играла. Ни такими картами, ни с такими ставками. Я бы сказала, что до сегодняшнего дня "нас играли". Брали за волосы и тыкали: отдай свой рынок, газ бери или плати, в Крым военные базы пусти, на международной арене не высовывайся и знай свое место. До сих пор "мутная" история про сбитый самолет в нулевых, когда-то ли мы его сбили, то ли не мы, и наши ракеты на такое расстояние не летали. Расследования не было, вопрос замяли и Украина приняла на себя вину. А если не мы - то значит признали от безысходности.

Хорошо эту игру прочувствовал Кучма, пытаясь балансировать на одной ноге между Россией и Западом. Эйфория от развала совка прошла, жизнь "устаканилась" и Россия продолжила привычное давление на нас. Нас играли не по нашим правилам, к сожалению. А как говорят: есть спрос - будет и предложение. У нас и спрос был где-то спрятан, а вследствие и предложений не появлялось. Вот кто бы знал, что без российского бизнеса наш рынок вполне себе нормально работает с Западом, по нарастающей? А без российской попсы? Расцветаем, да еще как. И без российских советов обходимся, а ведь как давили: вы, украинцы, ничтожны и ничего не можете сами...

Сейчас кто-то говорит: мы проиграем. Кто-то: мы что-то предусмотрели. И я так считаю. Нас консультируют люди и структуры, которые и не смотрели в нашу сторону долгие годы.

А еще основы у нас с россиянами разные, и у кого-то изначально слабые позиции.

- в России запрос на диктатуру, без нее там ломка. Диктатура без права выдвинуться вперед, "подать" голос. Обычная, стандартная совковая система, где люди - винтики. Они рождаются для системы, они на благо системы работают, воюют и умирают. Желательно ДО пенсии, так системе дешевле.

- в Украине нет спроса на диктатуру, но нам бы личность или структуру, которая собрала бы нас вместе. Безусловно, мы очистимся с годами от пророссийской шелухи, и наша задача - быть немного собранней.

Бытует мнение, что в России способны умереть за Родину, за Путина. Таковы традиции, и они более сплоченные. Правда, сплоченные не вокруг насущных вопросов своей страны и ее благополучия, а сплоченные вокруг вождя, который подменяет понятия. Точнее сказать, они войну начинают, думая, что за Россию - а на самом деле за Путина и его амбиции. И сами этого факта не осознают.

Но мы как раз сплоченные за свою землю. Никто из наших не воюет за президента, такого никогда не будет. И наша потребность - в правильной организации нашей фонтанирующей энергии. Если сейчас у нас появились советники родом из США и Европы, инструкторы и ресурсы, то мы вполне можем выстоять уже на совсем других позициях. Мы играем их, а не они нас. По крайней мере мы имеем свои козыри и делаем сильные ходы. Поистине, игра на грани, с потерями, с высокими ставками.

Посмотрите, кто ноет:

тот, кто в войне участия не принимает. Тот, кто воюет - он до сих пор это делает. И на фронте, и в тылу, и в оккупации, и во власти. Практически все, кто эту войну погрузил себе на плечи в 2014-м, ее на себе тянут и сегодня. В большинстве своем. А стадо ноет и воет. И даже если вторые перетянут на себя одеяло - с чего мы взяли, что первые просто так сложат лапки и прекратят бороться?

Наша карта еще не бита, не надо пессимизма. Просто продолжайте бороться каждый на своем фронте. При любом раскладе свободные люди - уже победители.

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