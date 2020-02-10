"Экстренная эвакуация!" Украина пошла на радикальные меры из-за коронавируса

Украина получила разрешение на эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, в связи со стремительным распространением по ее территории опасного коронавируса 2019-nCoV.

Она произойдет во вторник, 11 февраля. Об этом сообщает сайт посольства Украины в КНР.

"Правительством Украины принято решение об эвакуации украинцев из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину", – говорится в сообщении.

Украина эвакуирует своих граждан из китайской провинции Хубэй

Отмечается, что украинцев планируют эвакуировать специальным чартерным рейсом 11 февраля, который отправится по маршруту: г. Киев – г. Ухань (КНР) – г. Киев.

В ведомстве обратились к украинцам, изъявивших желание эвакуироваться, держать наготове свои паспорта, документы, дающие право на пребывание на территории КНР, а также свидетельство о рождении детей до 18 лет. Помимо этого, оставаться на постоянной связи, быть мобильными и готовыми к перемещениям.

"Ожидать как на звонки Посольства на мобильный телефон, так и на сообщения в группе "Embassy – EVACUATION" мобильного приложения Wechat, полностью координировать свои действия с представителями Посольства", – добавили в обращении.

Обращение посольства Украины в КНР china.mfa.gov.ua

Также в дипведомстве напомнили, что по возвращении в Украину всех эвакуированных с КНР наших граждан ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 февраля жертвами коронавируса 2019-nCoV уже стали 910 человек. Лишь за последние сутки количество погибших увеличилось на 99.

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