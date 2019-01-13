Экс-глава УАПЦ отказался от почетного звания из-за Филарета: в чем дело

Экс-предстоятель самораспустившейся Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий отказался принимать звание почетного гражданина Львова.

Как сообщает пресс-служба Львовской епархии УАПЦ на официальном сайте, вместе с Макарием мэр города Андрей Садовый собирался наградить бывшего патриарха УПЦ КП Филарета, что и послужило причиной отказа.

По мнению Макария, Филарет проявляет свое непокорство Константинопольскому патриархату.

"Митрополит Макарий, признавая решение Матери-Церкви [Константинополя] отказывается от предложения относительно получения звания почетного гражданина Львова вместе с митрополитом Филаретом, который игнорирует решение Вселенской патриархии", — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметает, что на церемонии вручения Томоса независимой церкви Украины 6 января в Стамбуле отсутствовали и митрополит Макарий, и митрополит Филарет.

"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего Патриарха УПЦ КП, а сегодня Митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять визаний Вселенской Патриархии митрополичий строй Православной Церкви в Украине. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", — подчеркивается в сообщении.

Митрополиты Макарий (слева) и Филарет

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