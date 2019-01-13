Экс-глава УАПЦ отказался от почетного звания из-за Филарета: в чем дело

Экс-предстоятель самораспустившейся Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий отказался принимать звание почетного гражданина Львова.
Как сообщает пресс-служба Львовской епархии УАПЦ на официальном сайте, вместе с Макарием мэр города Андрей Садовый собирался наградить бывшего патриарха УПЦ КП Филарета, что и послужило причиной отказа.
По мнению Макария, Филарет проявляет свое непокорство Константинопольскому патриархату.
"Митрополит Макарий, признавая решение Матери-Церкви [Константинополя] отказывается от предложения относительно получения звания почетного гражданина Львова вместе с митрополитом Филаретом, который игнорирует решение Вселенской патриархии", — сказано в сообщении.
Пресс-служба отметает, что на церемонии вручения Томоса независимой церкви Украины 6 января в Стамбуле отсутствовали и митрополит Макарий, и митрополит Филарет.
"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего Патриарха УПЦ КП, а сегодня Митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять визаний Вселенской Патриархии митрополичий строй Православной Церкви в Украине. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", — подчеркивается в сообщении.
Митрополиты Макарий (слева) и Филарет
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
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