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Экс-глава УАПЦ отказался от почетного звания из-за Филарета: в чем дело

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Экс-предстоятель самораспустившейся Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий отказался принимать звание почетного гражданина Львова.

Как сообщает пресс-служба Львовской епархии УАПЦ на официальном сайте, вместе с Макарием мэр города Андрей Садовый собирался наградить бывшего патриарха УПЦ КП Филарета, что и послужило причиной отказа.

По мнению Макария, Филарет проявляет свое непокорство Константинопольскому патриархату.

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"Митрополит Макарий, признавая решение Матери-Церкви [Константинополя] отказывается от предложения относительно получения звания почетного гражданина Львова вместе с митрополитом Филаретом, который игнорирует решение Вселенской патриархии", — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметает, что на церемонии вручения Томоса независимой церкви Украины 6 января в Стамбуле отсутствовали и митрополит Макарий, и митрополит Филарет.

"Митрополит Макарий объяснил свое отсутствие в Константинополе непослушанием бывшего Патриарха УПЦ КП, а сегодня Митрополита ПЦУ Филарета, который не желает принять визаний Вселенской Патриархии митрополичий строй Православной Церкви в Украине. Именно нежелание снять патриарший куколь и стало причиной отсутствия архиереев 6 января в Константинополе", — подчеркивается в сообщении.

Митрополиты Макарий (слева) и Филарет

Митрополиты Макарий (слева) и Филарет

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
УкраинаЛьвов
Теги
УАПЦУПЦ КПцерковный конфликтединая церковьТомос
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Serov Oleg
Serov Oleg
липовый патриарх филарет,липовая автофекалия сцу,липовое государство,липовые патриоты.....но,свидобыдло реальное
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Griwa Grigorij
Griwa Grigorij
Нічого не розумію, що вони ще мутить?
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Serov Oleg
Serov Oleg
Griwa Grigorij, раскольник под анафемой-филарет желает оставаться патриархом...
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