Медовый Спас – самый первый из трех Спасов. В 2019 году он отмечается 14 августа и совпадает с началом Успенского поста.

Еще с давних времен люди заметили, что именно к этому времени мед набирает свои самые целебные свойства. Именно с этого дня его начинали собирать. Медом лечились, его использовали в ритуалах и подношениях, наводили им красоту. Поэтому свойства меда не только целебные, но и магические. Мед несли в храмы и освящали. Хранили такой освященный мед целый год и использовали для оздоровления.

Медовый Спас, иллюстрация https://www.fragrantica.ru

Медовый Спас называют еще Мокрым Спасом или Спасом на воде. В церковном календаре 14 августа и вовсе значится Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно легенде, в древние времена в городе Константинополе (ныне Стамбул) разразилась страшная эпидемия. Ни врачи, ни знахари не знали, как ее победить. Тогда местные священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса Христа, и освятили ею местные водоемы. Говорят, что после этого болезнь исчезла и больше никогда не возвращалась. А у людей возник культ воды.

Славяне верили, что если в этот день окунуться в водоем – простятся все грехи.

Именуют Медовый спас и Маккавеем – в честь мучеников Маккавеев. Их было семеро - Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл. Всех их казнил сирийский царь Антиох Эпифан 14 августа в 166 году до н. э. за служение Богу. С тех пор их и почитают.

Летний пейзаж с рекой. Иллюстрация https://million-wallpapers.ru

Так как Медовый спас совпадает с началом Успенского поста (длится с 14 по 27 августа), то и правила питания необходимо соблюдать строго. В меню обязательно должно входить постное печенье - шулики, которое сверху поливают медом.

Нельзя в этот день шумно праздновать, громко разговаривать. Пост все же – это момент единения с Богом. Поэтому чем тише себя вести, тем быстрее душа очистится.

После 14 августа купаться в озерах, прудах, реках было нежелательно. Наши предки верили, что вода в этот период уже холодная и можно простудиться. В Медовый спас собирали мак, его освящали и использовали для приготовления вкусностей, а также делали из него обереги от порчи и сглаза. Хозяйки обсыпали дома и подсобные помещения, а также повозки.

Вечер этого дня лучше провести в тихом семейном кругу, благодаря Господа за жизненные блага. Начинали ужин с ложки меда. Перед тем как съесть мед, загадайте желание, и оно непременно исполниться.

Я поздравляю всех с Медовым спасом и дарю сладкий ритуал. Ритуал силы на мед. Так как мед имеет необыкновенную энергетику солнца, то для следующего ритуала он подойдет как нельзя лучше, ведь солнечная энергия усиливает его необычайные свойства.

Ритуал силы на мед проводят в 12 часов дня. Вынесите небольшую баночку с медом на солнце, откройте ее, поднесите к губам и тихо произнесите эти слова: "Как медок весьма сладок, во рту приспевает, так пусть моя сила ко мне прибывает. Никто рта на нее не разевает, лишь мне медовая сладость душу греет, тело лечит. Да будет так!"

Ритуал необходимо проводить тайно, чтобы никто не забрал вашу силу. Затем баночку надо закрыть и спрятать в укромном месте, где ее никто не сможет найти.

Начиная с четвертого дня, ежедневно перед завтраком натощак съедайте по 1 чайной ложке этого меда, и вы сразу почувствует прилив сил и бодрости.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал