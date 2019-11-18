"Едят?" В "ЛНР" жителей призвали собирать семена ядовитых растений

На оккупированных территориях Луганской области террористы привлекли жителей, среди которых и дети, к озеленению местности. Их призвали собирать семена деревьев, в том числе ядовитых.

На это обратил внимание журналист и блогер Денис Казанский в Twitter. Он опубликовал скриншот новости с пропагандистского ресурса.

В информации говорилось об акции, во время которой жители "ЛДР" собрали более 100 кг семян ясеня, акации и бирючины.

В "ЛНР" проходит акция по сбору семян ясеня, акации и бирючины twitter.com/den_kazansky

Отметим, что бирючина – ядовитый многолетник, также широко известен под народным названием волчьи ягоды. Считается, что это растение способно выдерживать незначительную запыленность и загазованность атмосферы, из-за чего его часто используют в городском озеленении.

"Хорошо, что прогнали фашистов и никто больше не мешает жителям "ЛНР" собирать бирючину", – с иронией подчеркнул Казанский.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Его подписчики тоже не оценили задумку террористов, террористов, заставивших детей контактировать с ядовитым растением. Другие же с сарказмом подчеркнули, что на Донбассе нет столько деревьев, чтобы собрать с них такое количество семян.

"Что это?", "Пусть сажают, будет на чем русню вешать!", "Обыденности преподносятся как новости, достижения. Печально", "Луганчанам не нужны нахлебники Евросоюза", "Семена акации колобаранты употребляют вместе с морковкой", "Пусть валежник собирают пока можно", "Ну что, назад к троглодитам... Ягоды, корешки, дикие обитатели степей и лесов", "Я спросил у ясеня, зачем тебе бирючина...", "Живу на Донбассе, какой на**ен ясень и что такое бирючина? Странно, что не кедровые орехи, а тем более "ЛыНыРры" – там все, что толще амброзии, уже в копанках", "Жрут?", "Зачем им бирючины семена?", "Психическое нарушение", – прокомментировали пользователи соцсети.

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Скриншот twitter.com/den_kazansky

Хорошо, что прогнали фашистов и никто больше не мешает жителям ЛНР собирать бирючину pic.twitter.com/KijmmvKQ19 — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 ноября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце". В снятом ролике молодые люди признаются в любви стране-агрессору и называют ее родиной.

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