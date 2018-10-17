Единая церковь: стало известно, сколько украинцев поддерживают Томос

Больше половины украинцев положительно относятся к идее создания единой Украинской православной церкви.

Так, 54% респондентов одобряют эту идею, против выступают 19% опрошенных, и еще 19% – безразличны, свидетельствуют результаты исследования социологической группы " Рейтинг".

Больше всего единую церковь поддерживают в западных и центральных регионах, меньше всего – на востоке – 37% респондентов.

Самая большая поддержка автокефалии – среди прихожан Украинской греко-католической церкви и УПЦ Киевского патриархата. Почти треть – 28% – прихожан УПЦ Московского патриархата также положительно относятся к автокефалии.

Кроме того, 36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной Церкви скорее объединит страну, 23% утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% говорят о возможном расколе.

Больше всего о расколе после получения автокефалии говорят на Востоке (34%) и среди прихожан УПЦ (МП) (57%).

30% опрошенных видят главой единой поместной церкви патриарха Филарета (УПЦ КП), 7% – митрополита Онуфрия (УПЦ МП) и 3% – митрополита Макария (УАПЦ).

В ходе исследования с 27 сентября по 4 октября были опрошены две тысячи респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность – не больше 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.