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Единая церковь: стало известно, сколько украинцев поддерживают Томос

9.8тЧитать материал на украинском

Больше половины украинцев положительно относятся к идее создания единой Украинской православной церкви.

Так, 54% респондентов одобряют эту идею, против выступают 19% опрошенных, и еще 19% – безразличны, свидетельствуют результаты исследования социологической группы " Рейтинг".

Больше всего единую церковь поддерживают в западных и центральных регионах, меньше всего – на востоке – 37% респондентов.

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Самая большая поддержка автокефалии – среди прихожан Украинской греко-католической церкви и УПЦ Киевского патриархата. Почти треть – 28% – прихожан УПЦ Московского патриархата также положительно относятся к автокефалии.

Единая церковь: стало известно, сколько украинцев поддерживают Томос

Кроме того, 36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной Церкви скорее объединит страну, 23% утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% говорят о возможном расколе.

Больше всего о расколе после получения автокефалии говорят на Востоке (34%) и среди прихожан УПЦ (МП) (57%).

30% опрошенных видят главой единой поместной церкви патриарха Филарета (УПЦ КП), 7% – митрополита Онуфрия (УПЦ МП) и 3% – митрополита Макария (УАПЦ).

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Единая церковь: стало известно, сколько украинцев поддерживают Томос

В ходе исследования с 27 сентября по 4 октября были опрошены две тысячи респондентов возрастом от 18 лет. Погрешность – не больше 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриархат 11 октября принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса Украинской церкви.

При этом Константинополь объявил о нескольких других важных шагах, в частности, снятии анафемы с патриарха Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви митрополита Макария.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Патриарх ФиларетПатриарх Кирилл
Место
Украина
Объекты
УПЦ КПУПЦ МПУАПЦУГКЦРПЦКонстантинопольский патриархат
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Круглов Александр
Круглов Александр
Скоро Варфоломей переедет из Стамбула в Киев и возглавит Украинскую Православную Раскольничью церковь Фанарского ересирахата (УПРЦ ФЕ): Турецкая православная церковь подала иск в суд на Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея. Об этом агентству РИА Новости рассказала пресс-секретарь патриархата Турецкой православной церкви Севги Эренерол. «У Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов на Украину и давать автокефалию ее церкви. Статус Константинопольского патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается отправлением богослужений для проживающих в Турции греков, — сказала она. — Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела. И если он пошел на такое, то ему нельзя будет оставаться в Турции»
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Круглов Александр
Круглов Александр
54 % евреев Украины поддерживают идею Томоса.
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Круглов Александр
Круглов Александр
эти 54 % ходят в синагогу, включая Вальцмана и Гройсмана
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