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Единая церковь против УПЦ МП: священник рассказал, как будут делить прихожан

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После создания поместной православной церкви в Украине перед приходами Московского патриархата станет вопрос перехода в новую юрисдикцию. В выборе между церквями решающее слово будет принадлежать не священникам, а их прихожанам.

Об этом рассказал в эфире ObozTV священник Украинской православной церкви Киевского патриархата Андрей Гуль. По его словам, "все будет решать община".

"Если священник не захочет – он один не решает, он является частью общины. Этот механизм проговаривался. Было принято решение, что если 2/3 согласны переходить под другую юрисдикцию, то этот переход состоится. Если есть 50/50, то переход не происходит. Должно быть большинство – это справедливо. Если есть половина на половину, то будут как минимум споры", – отметил он.

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Священник считает, что такой подход поможет избежать провокаций и конфликтов.

"Есть время. Мы долго терпели и еще немного потерпим, чтобы люди сами к этому пришли. Если кого-то заставлять – никакой пользы не будет, если силой создавать – потом разрушится. Конечно будут звучать призывы ускорить этот процесс, но мы от этого отказываемся, не поддерживаем. Мы только за свободный выбор людей", – объяснил Гуль.

"Главное для нас то, что нашу духовную независимость, наше единство засвидетельствовал Вселенский патриарх, и он это подтвердил. 6 января наш предстоятель блаженнейший Епифаний приглашен на богослужение, во время которого будет вручен Томос. Блаженнейший Епифаний во время своей первой речи сказал, что двери нашей церкви всегда будут открыты. Мы будем ждать всех, что бы ни говорили. Это важно не только для церкви, но и для государства", – подчеркнул Гуль.

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Также священник убежден, что УПЦ Московского патриархата должна сменить название.

"Я еще до Томоса говорил, что название необходимо поменять, что надо называть вещи их именами. Мое мнение – церкви Московского патриархата должны называться Русская православная церковь в Украине. Не может быть двух поместных церквей в Украине. Единая православная церковь засвидетельствована Вселенским патриархом. А экзархат, филия Русской церкви в Украине должна так и называться – РПЦ в Украине", – заявил он.

Также Гуль отметил, что "все эти вопросы будут решаться уже после 6 января".

Единая церковь против УПЦ МП: священник рассказал, как будут делить прихожан

cerkva.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный глава поместной украинской церкви митрополит Епифаний заявлял, что продолжит общение с представителями УПЦ МП.

Он выразил надежду, что сторонники Московского патриархата будут приобщаться к новосозданной церкви.

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Темы
Независимость УПЦПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Андрей Гуль
Место
Украина
Теги
церковный конфликтединая церковьУПЦ КПУПЦ МП
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Клін Олекс
Клін Олекс
"усе буде вирішувати громада". Чудово, демократично. Але постають питання. Що вирішувала громада при створенні приходів, була альтернатива? Скільки прихожан УПЦ МП усвідомлюють різницю юрисдикцій? Чи готові вірні їхати декілька десятків кілометрів , щоб освятити паску до храму ПЦУ? Так що перепишуть, зціпивши зуби і з прокльонами, об'яви на дверях церков кацапські попи українською, поміняють таблички (якщо буде рішення ВР), та й потому.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Шёл пятый фекальный день, новая церковь Украины просто не успевает принимать поздравления от руководителей поместных церквей.
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