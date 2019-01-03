Единая церковь: Польша внезапно выступила против Украины

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва не признал новосозданную Православную церковь в Украине.

Он направил соответствующее письмо Константинопольскому патриарху, передает отдел внешних связей УПЦ МП.

"Данное письмо Блаженнейшего Митрополита Саввы является его ответом на письмо Патриарха Константинопольского Варфоломея от 24 декабря 2018 года, которое было разослано с Фанара Предстоятелям всех Поместных Православных Церквей", – сказано в сообщении.

Митрополит Савва назвал ПЦУ "раскольническими церковными группами" и заявил, что представители новосозданной церкви должны "покаяться".

"В любом случае у Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. И в этом заключается проблема. Поэтому их нельзя признать настоящими пастырями, которые могут осуществлять таинства. (Предстоятелю ПЦУ. – Ред.) митрополиту Епифанию, а в действительности светскому человеку, нанесен вред", – сказано в сообщении.

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва Православие.ру

Отмечается, что копия письма была разослана главам всех поместных Православных церквей.

"Ваше Святейшество! Ваше решение о Церкви в Украине требует всеправославного обсуждения. Поэтому я в очередной раз обращаюсь к Вам с просьбой обдумать решение о собрании Предстоятелей Поместных Православных Церквей. …Мы хотим видеть, что Ваши действия объединяют Православие, а не разделяют его", — написал Митрополит Савва.

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