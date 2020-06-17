На пункте пропуска "Шегини" во Львовской области двое украинцев перелезли через забор во время брифинга начальства Государственной пограничной службы. Их оштрафовали.

Инцидент произошел 15 июня. Соответствующее видео опубликовало издание "Твоє місто", которое вело трансляцию брифинга заместителя начальника ГПСУ Алексея Гавела (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что пока Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе в пункте пропуска, на его фоне человек перелез через забор.

Двое украинцев перелезли через забор на пункте пропуска "Шегини"

В Госпогранслужбе уточнили, что двое граждан Украине после прохождения контроля с украинской стороны проследовали в направлении польского пункта пропуска, однако затем передумали, перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину.

Нарушители пояснили, что решили вернуться назад из-за большой очереди. Каждый из них заплатил штраф в размере 170 гривен.

Двое украинцев перелезли через забор в Шегинях перед начальством ГПСУ. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей из-за усиления мер безопасности в связи с коронавирусом возникли огромные очереди.