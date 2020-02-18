"Лично для себя я закончил войну" (с) цитаты великих)

"Нужно просто перестать стрелять" (с)цитаты великих)

"Я вижу, что Путин хочет закончить войну" (с)цитаты великих)

Стартует Национальная платформа примирения...

В Луганске задержали по обвинению в шпионаже и работе на "Правый сектор", жителя, который с 2015-го года жил вне ОРДЛО (Крым, Киев). За последний месяц по подобным обвинениям в ОРДЛО задержано 30 человек.

В ОРДЛО люди в форме солдат СССР времен Второй Мировой с автоматами, раздавали календарики и открытки, посвященные освобождению Ворошиловграда- Сталин с нами!

По улицам ОРДЛО маршируют дети в военной форме с криками "смерть укро-фашистам, на Берлин, за Россию, за Сталина, за Путина".

В Киеве пьяные гости из "лнр", били полицейских и орали "я сепар, я укропов крошил". Их поругали и вынесли административный штраф.

СБУ задержало масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО в общей сумме на 20 миллионов гривен, которая завозилась по схеме сепары-ВСУ-милиция и распространялась по 3 областям Украины, с вывозом за рубеж.

Два мира...Две войны...Две страны..Два примирения...

Многие жители нашей страны так и не поняли, что произошло. Поняли исключительно Граждане.

Многие жители нашей страны так до сих пор и не осознали, что будет с нами всеми завтра, когда буде выполнен весь пакет требований Путина и ОРДЛО поглотит Украину.

Это со страхом осознают Граждане.

Но, жителей у нас критическое большинство, как на Донбассе периода 2014-го. А Граждан...

Русские любят сакральные жертвы и сакральные даты.

В ОРДЛО в эти дни сотни людей выходят на митинги "повторим укропам Дебальцевский котел".

А он, как вы знаете, был организован ихтамнетами не без помощи предательства и с нашей стороны, и был посвящен 23 февраля.

Два мира...Две войны...Две страны...Два примирения...

"Лейся песня" с советским хитами в Виннице на День памяти Героев Небесной Сотни, российские певцы и актеры на гастролях, российские сериалы на экранах, 23 февраля-ну и что, наши деды поздравляли. "День вшанування учасників бойових дій на території інших держав" скрытый "праздник" оккупации Афганистана.

Два мира...Две войны...Две страны...Два примирения..

Одно будущее. Но, какое?

П.С. Стало известно, что ВСУ потеряли два опорника, есть раненые и много, убитые и пленные. На сепарских пабликах ликование "мирного народа Донбасса" -"можем повторить, покрошили укроп, Россия с нами, дойдем до Киева за два дня".

Артиллерию по приказу Главнокомандующего отвели- разведение. Мир. Дружба.

Атака россиян была как раз там, где под видом "разведения" мы банально ослабили позиции.

В здоровом обществе это бы назвали государственная измена и арестовали бы Главнокомандующего уже с утра. Пока там шел бой и лилась кровь украинцев.

Новости ОРДЛО выросло

Но...это в той стране, где критическое большинство Граждан, а не наоборот.

Интересно, этот день будет отмечен в Национальной платформе примирения Сивохи? И когда начнем извинятся, что не пропустили ихтамнето-сепаров дальше?

Напомню, что по версии "республик" и Москвы, "республики" -это вся территория Луганской и Донецкой области.

И каждая капля нашей украинской крови с апреля 2019 года сейчас на счету тех, кто критическое большинство жителей.

И каждая смерть и каждая сдача позиций, это лично Вы и лично Ваше решение в апреле 2019-го.

"Каждый из нас Презедент" (с)цитаты великих)

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