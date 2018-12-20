''Дурак, идиот!'' Развал России из-за Украины вывел из себя идеолога ''русской весны''

Слова бывшего президента Леонида Кравчука о распаде России из-за захвата Украины сложно воспринимать всерьез.

Так, но в нецензурной форме, прокомментировал выступление экс-главы Украины лидер партии "Другая Россия" и один из идеологов так называемой русской весны Эдуард Лимонов.

"Кравчук несет какую-то х*йню, извините за выражение. Дурак. Идиот. У них идиоты на всех уровнях: и в подворотнях, и в школе, один вот президентом был", — сказал он российскому Федерального агентства новостей.

При этом "нацбол" исключил, что в будущем произойдет более тесная интеграция России и Украины. Кроме того, одиозный Лимонов не видит предпосылок для создания нового государства, которое якобы могло бы образоваться в результате слияния двух соседних стран.

Эдуард Лимонов

"Я этого не допускаю, не может этого быть. Как Польша не успокоилась, уже столетия прошли, Украина тоже не успокоится", — резюмировал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что в Украине происходит политический, экономический, социальный и военно-силовой кризисы.

По его словам, в Украине есть люди, которые свои интересы ставят выше интересов государства, потому экономика находится на столь низком уровне.