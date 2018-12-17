''Духовная измена'': Онуфрий сделал скандальное заявление о единой церкви в Украине

Украинская православная церковь Московского патриархата расценивает объединительный Собор как объединение двух "неканонических структур и раскольников", а действия Вселенского патриархата как предательство.

Об этом от имени синода УПЦ МП, заседание которого состоялось 17 декабря, сказал митрополит Русской православной церкви в Украине Онуфрий, передает Информационно-просветительский отдел церкви.

"Обидно, что одним из инициаторов сегодняшних испытаний для Украинской православной церкви стал Константинопольский Патриархат, который аргументирует свое право вмешиваться в наши церковные дела тем, что наша церковь когда-то находилась в его юрисдикции. В связи с этим, хотели бы напомнить, что Русская православная церковь вынужденно провозгласила свою автокефалию вследствие измены Константинопольским Патриархатом православной веры и подписания унии с Римом на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году", – заявил Онуфрий.

Он обозвал действия Константинополя "духовной изменой православной веры", которая стала главной причиной отделения от Константинополя Киевской Митрополии.

Онуфрий Информационно-просвятительский отдел УПЦ МП

"Киевская Митрополия, будучи обессиленной от религиозного противостояния с униатами, опустошенной от войн, особенно после Брестской унии 1596 года, с целью сохранения православной веры вошла в состав Русской Православной Церкви в конце XVII века. Поэтому сегодня Константинопольский Патриархат не имеет никаких моральных и канонических прав вмешиваться во внутренние дела и духовную жизнь Украинской Православной Церкви. Более того, действия Константинопольского Патриархата уже привели к тому, что возможность восстановления единства православных в Украине отвергнута надолго, если не навсегда", – сказано в заявлении.

По словам Онуфрия, для УПЦ МП "по сути ничего не изменилось", а "Украинская Православная Церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю". Епифаний позже заявил, что Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, теперь он будет митрополитом РПЦ в Украине.