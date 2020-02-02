Дождь, снег и -12: синоптики дали прогноз на начало недели по Украине

На ближайшие пять дней в Украине прогнозируют довольно облачную погоду с прояснениями. В разных областях ожидаются дожди с мокрым снегом, сильный ветер и метели, а также температурные качели – с +15 в начале до -12 градусов к средине недели.

Такой прогноз составили в Укргидрометцентре. Так, по данным синоптиков, в воскресенье, 2 февраля, по всей территории страны ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.

Днем столбики термометра покажут +5… +10, в южной части иногда +13… +15 градусов. Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, кроме северных областей, местами порывы будут достигать 15-20, а в Карпатах – 25 м/с.

Синоптики составили прогноз на 2-6 февраля по Украине

На Киевщине 2 февраля тоже сохранится облачная погода, с небольшими дождями и прояснениями. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем +7… +9, по области +5… +10 градусов.

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Так же дождливо и облачно в Украине будет и 3-4 февраля. Например, в западных, Винницкой и Житомирской областях пройдут дожди и мокрый снег. Значительные осадки ожидаются в Карпатах и на Закарпатье, в южных областях – небольшой, а 3 февраля в восточных и Запорожской областях – умеренный дождь. При этом на остальной территории будет без существенных осадков.

meteo.gov.ua

В понедельник, 3 февраля, будет дуть западный и северо-западный ветер, 7-12 м/с, во вторник, 4 февраля, в западных и южных областях порывы местами достигнут 15-20, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с.

Температура ночью в понедельник составит +1… +6, днем +3… +8, в Одесской области и Крыму – до +12 градусов. А во вторник в северных, восточных и центральных областях ночью ожидается примерно ноль, днем +1… +5 градусов.

meteo.gov.ua

В Киеве 3-4 февраля – облачно, но без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3 февраля +1… +6, днем до +3… +8 градусов. А 4 февраля – около нуля ночью и +1… +5 градусов днем.

А вот в течение 5-6 февраля синоптики прогнозируют сложные погодные условия в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях, 5 февраля также в Карпатах и Прикарпатье.

meteo.gov.ua

В частности, будет идти снег и мокрый снег, 6 февраля на юге с дождем, местами ожидаются значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, а также усиление ветра до 17-22 м/с и метели.

В среду, 5 февраля, температура ночью и днем от -2… +2, в Карпатах ночью и днем 3-8 градусов мороза, в Крыму днем – до +5… +10. В четверг, 6 февраля, ночью будет 1-7 мороза, днем -4… +1 градус, в Карпатах соответственно 7-12 и 4-9 градусов с отметкой минус.

meteo.gov.ua

На остальной территории существенных осадков не ожидается, снижение температуры 5 февраля составит до -1… -6, днем около нуля градусов, 6 февраля – до -4… -10 ночью и 0… -5 днем.

В Киеве 5-6 февраля без существенных осадков. Однако в среду ночью температура снизится до -1… -6 градусов, днем около нуля. В четверг, 6 февраля, в столице ночью -4… -9, днем +1… -4 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украине ожидается более холодная погода, но не такая, как в прошлом. К примеру, были годы, когда местами фиксировались морозы с показателями в 20-30 градусов.

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