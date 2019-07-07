"Достаем пуховики!" Синоптик дала неожиданный прогноз на следующую неделю

В Украине на следующей неделе, с 8 по 14 июля, ожидается прохладная погода, местами с грозами и шквалами.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко, которая отметила, что температура воздуха, как на июль, действительно будет достаточно прохладной.

"Понедельник покажет скромные +20...+25 градусов, лишь на востоке Украины: в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму еще задержится лето – 25...30 градусов тепла. Но в дальнейшем практически везде посвежеет. Поэтому шутки о легких пуховиках, не так уже и шутки. Особенно, если речь идет о вечерних и ночных часах, и о Карпатах", – пишет синоптик.

"Апостроф"

По прогнозу Диденко, в понедельник пройдет дождь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Черкасской, Полтавской и Сичеславской областях, а также в Кропивницком. На остальной территории будет сухо, или же с локальными небольшими дождями.

"В Киеве понедельник будет свеженьким, +21...+ 3 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах может что-то покапать. В дальнейшем неделя в столице будет прохладной, с периодическими дождями", – сообщила синоптик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, июль 2019 года будет не только жарким, но еще и дождливым. Осадки различной интенсивности ожидаются на территории всей страны.

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