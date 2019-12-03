Главная Новости
3 декабря • обновлено в 14:27
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Донбасс сам встанет на колени перед Украиной и будет проситься обратно

20.9т

Тут ко мне обратились с двумя вопросами.

1. Нужно ли дальше помогать Украине из Америки?

2. Какие дальнейшие шаги с Донбассом?

1. Украине надо помогать дальше. И я считаю не столько деньгами, сколько готовым оружием, которого у нас на складах на 20 лет вперёд и использовать не будут. Те же наши старые модели оружия и транспорта - они лежат в чистых пакетах с маслом, никогда не распаковывались и уже для нас использоваться не будут. Можно всё бесплатно передать Украине или многое, если не всё. Также помощь должна идти обусловленными реформами. Проведена реформа - Украине высылается пароход с гаубицами. Снят с должности коррупционер - Украине перевели транш денег. И так далее.

Приведение Украины в западный форпост на границе с НАТО, даст возможность самому НАТО меньше напрягаться. Потому если в НАТО сегодня Украине путь заказан, то можно и нужно сделать из Украины бронекулак, где при каком-то русском вмешательстве и оккупации начнётся Афганистан номер 2. По-моему, это ежу понятно, что именно таким образом надо действовать.

2. Донбасс будет кровоточащим геморроем с возможным раком всей Украины. Это разорённая, желающая стать русской, земля и территория Украины. Там живут наименее преданные для Украины люди, которые при первом же свистке заново поднимутся на смертный бой, непонятно за что. Управлять ими будет вообще нереально. Украинский язык и вообще украинское всё - им не просто противно, а принципиально противно. Потому в начале Украину заставят восстанавливать этот бардак, платить там пенсии, быть со всеми ласковой, а потом местные кадры очередной раз воткнут Украине нож в спину, при первом же зове.

Новости
Путин с помощниками бьют копытами. Но их интересует не Донбасс

Моё мнение, что нужно данную территорию отделить физически от Украины и оставить в том замороженном, непотребном виде как оно есть. Пусть жрут дерьмо из-под себя и поют русские песни, если им так нравится. При этом де-юре от территории не отказываться. Такой порядок даст возможность сохранить архинужные средства, которых при действующем Норд стриме 2 станет в разы меньше. И также не надо будет вечно ходить на цырлах перед бандитами, которые в гробу видели эту Украину.

Если Украина поднимется и решит свои, прежде всего внутренние задачи, то и этот регион сам захочет вернуться обратно, встанет на колени и будет просить об этом. А если Украина будет продолжать сидеть в болоте, шаг вперёд и два назад, то заставлять вернуться, платить за лояльность, не имея лишних денег, это лишь создать все условия для развития раковой опухоли из одного места в метастазы всей страны.

И никаких дальнейших переговоров о том, чтобы вернули украденную законную собственность Украины. Законную собственность возвращают без каких-либо условий и ещё штраф платят за преступление, что взяли без спроса. А не стоят на коленях, просят весь мир засвидетельствовать это возвращение своего же законного добра, с одновременным проведением показательно-учебной акции, где всей Украине намажут задницу вазелином, за её же счёт и будут грубо иметь под улюлюканье из России.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Военная помощь Украине
Место
Украина
Теги
война Новости России
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
61
Комментарии
48
57
Смешно
149
Интересно
41
Печально
23
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Браво, автор! Именно так и надо делать! паРРаша враг, Донбасс нах!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Именно так, но с одной поправкой - иметь будут без вазелина
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Franta Bonanta, та ты шо! Ты, что ли? Ты будешь вазелином, шавка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
И поверь,в своем анализе ты не одинок!!!.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги