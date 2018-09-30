''Донбасс - это Украина'': украинцы ''не проглотили'' провокацию с призывом отгородиться

Читатели сайта OBOZREVATEL не смогли однозначно оценить выходку львовского журналиста, предложившего отгородиться от Донбасса стеной, рвом и голодными крокодилами.

Но в сумме - 52% пользователей сайта посчитали такой призыв слишком скандальным. Из них 28% считает, что Донбасс - это Украина, а люди стали заложниками ситуации. Еще 24% назвали телеведущего Остапа Дроздова провокатором и даже считают, что за такие призывы можно садить в тюрьму.

А вот 48% не смогли простить, что некоторые жители оккупированных территорий Донбасса "звали Путина" и считают, что идея львовского журналиста - справедлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист заявил, что "несправедливо давать гражданские права вчерашним фанатам Владимира Путина, развязавшего войну в Украине". Дроздов известен своими скандальными высказываниями. Ранее он назвал украинцев "нацией болванов", которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит.