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''Донбасс - это Украина'': украинцы ''не проглотили'' провокацию с призывом отгородиться

4.6тЧитать материал на украинском

Читатели сайта OBOZREVATEL не смогли однозначно оценить выходку львовского журналиста, предложившего отгородиться от Донбасса стеной, рвом и голодными крокодилами.

Но в сумме - 52% пользователей сайта посчитали такой призыв слишком скандальным. Из них 28% считает, что Донбасс - это Украина, а люди стали заложниками ситуации. Еще 24% назвали телеведущего Остапа Дроздова провокатором и даже считают, что за такие призывы можно садить в тюрьму.

А вот 48% не смогли простить, что некоторые жители оккупированных территорий Донбасса "звали Путина" и считают, что идея львовского журналиста - справедлива.

''Донбасс - это Украина'': украинцы ''не проглотили'' провокацию с призывом отгородиться

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Как сообщал OBOZREVATEL, журналист заявил, что "несправедливо давать гражданские права вчерашним фанатам Владимира Путина, развязавшего войну в Украине". Дроздов известен своими скандальными высказываниями. Ранее он назвал украинцев "нацией болванов", которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Остап Дроздов
Место
Украина
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Dubchak Arthur
Dubchak Arthur
Дроздов використав кремлiвську манiпуляцiю. 10 вiдсоткiв вати пiдтримали РФ = весь Донбас росiйський. Через це ми мовляв повиннi вiдмовитись вiд частини Украiни.Дроздов очевидно кремлiвська консерва.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
быдлы. да мы ссать на вас хотели. на ваше мнение, вы мировые отходы, вы ноль.
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2 из 6 ответов | показать все
Кротов Даниил
Кротов Даниил
Гетьман Елена, да за слово быдло у нас очень сильно бьют. и твое счастье что ты в залупенске живешь. а не здесь в Донбассе.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
Луцюк Виталий, а чего ебло спрятал, свинорыпый? и когда бросишь дырявый? слышь ублюдок а это не твоя шавка по кличке саймон? частенько из за угла тявкает. ты хоть покорми её.
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