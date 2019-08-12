"Договоренностей быть не может!" Жители Донбасса взбунтовались против оккупантов

После договоренности о разведении сил возле Станицы Луганской на Донбассе украинская сторона убрала все военные сооружения, а террористы оставили свои укрепления, что вызвало возмущение у местных жителей.
Об этом идет речь в материале "Донбасс.Реалии" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, стало известно, что по другую сторону моста, ремонтом которого активно занимается Украина, остались посты боевиков. "Там дежурят люди в камуфляже и с бутафорскими нашивками "СЦКК". Расстояние до них – несколько десятков метров", – рассказали очевидцы.
Мост в Станице Луганской
atr.ua
Радио Свобода
"Как можно с людьми договариваться, которые свои войска оставили на прежних позициях, а наша сторона все выполнила? То есть, с людьми этими никаких договоренностей быть не может", – прокомментировал ситуацию один из жителей Станицы Луганской.
Как сообщал OBOZREVATEL:
24 июля террористы "ЛНР" не допустили специалистов с украинской стороны для обследования разрушенного моста возле Станицы Луганской.
7 августа представители "ЛНР" прибыли на подконтрольную Украине территорию и устроили перепалку, заявляя претензии на населенные пункты Счастье и Станица Луганская.
В СБУ оправдались, что не могли задержать террористов, чтобы не провоцировать новые конфликты.
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