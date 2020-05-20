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20 мая • обновлено в 18:11
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До какого числа продлили карантин в Украине: пояснение

  • Карантин в Украине продлен до 22 июня

  • С 22 мая ограничения будут ослаблены

  • Страна переходит на адаптивную модель карантина

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С 22 мая в Украине ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19. При этом они продлены до 22 июня.

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Таким образом страна переходит на адаптивную модель карантина. Что это значит, какие ограничения снимут и в каких регионах, читайте в материале OBOZREVATEL.

До какого числа продлили карантин в Украине: пояснение

liga.net

Адаптивная модель позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания; или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям.

Ограничения будут снимать в регионах, где среднее количество новых случаев коронавируса за последние семь дней не превышает 12 человек на 100 тысяч населения; загрузка коек в больницах для лечения больных COVID-19 составляет менее 50%; среднее количество тестирований методами ПЦР и иммуноферментного анализа составляет более 12 человек на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

До какого числа продлили карантин в Украине: пояснение

Что будет разрешено с 22 мая

  • Проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия с участием более 50 человек согласовываются с Минздравом).

  • Проведение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 квадратных метров).

  • Работа городского (кроме метрополитена), пригородного и внутриобластного транспорта.

  • Работа гостиниц (без ресторанов)

Что разрешат с 25 мая

  • Работа метрополитенов.

  • Посещение учреждений дошкольного образования.

До какого числа продлили карантин в Украине: пояснение

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о продлении карантина и смягчении некоторых ограничений Кабинет министров принял 20 мая.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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