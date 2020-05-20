До какого числа продлили карантин в Украине: пояснение

С 22 мая в Украине ослабляют ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19. При этом они продлены до 22 июня.
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Таким образом страна переходит на адаптивную модель карантина. Что это значит, какие ограничения снимут и в каких регионах, читайте в материале OBOZREVATEL.
liga.net
Адаптивная модель позволит региональным комиссиям ТЭБ и ЧС усиливать противоэпидемические ограничения на местах в случае обнаружения вспышек заболевания; или ослаблять их, если это не противоречит установленным ограничениям на общенациональном уровне, а эпидемическая ситуация соответствует трем определенным критериям.
Ограничения будут снимать в регионах, где среднее количество новых случаев коронавируса за последние семь дней не превышает 12 человек на 100 тысяч населения; загрузка коек в больницах для лечения больных COVID-19 составляет менее 50%; среднее количество тестирований методами ПЦР и иммуноферментного анализа составляет более 12 человек на 100 тысяч населения за последнюю неделю.
Что будет разрешено с 22 мая
Проведение спортивных мероприятий до 50 человек и без зрителей (мероприятия с участием более 50 человек согласовываются с Минздравом).
Проведение религиозных мероприятий (не более одного человека на 10 квадратных метров).
Работа городского (кроме метрополитена), пригородного и внутриобластного транспорта.
Работа гостиниц (без ресторанов)
Что разрешат с 25 мая
Работа метрополитенов.
Посещение учреждений дошкольного образования.
Как сообщал OBOZREVATEL, решение о продлении карантина и смягчении некоторых ограничений Кабинет министров принял 20 мая.
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