До +13: появился теплый прогноз по Украине на начало недели

В ближайшие дни на территории Украины ожидается теплая погода с умеренными осадками в виде дождя и мокрого снега.

По прогнозу Укргидрометцентра, 3 февраля по всей стране будет пасмурно, только в Закарпатье и Крыму погода обещает быть солнечной.

Температура воздуха днем в западных областях от +4 до +8 градусов, в центральных от +4 до+6 градусов, на севере от +2 до +5 градусов, в восточных областях от +1 до +4, и на юге от +9 до +13 градусов.

4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В западной части страны днем от +2 до +6 градусов, в центре от +3 до +6, в северных областях от +3 до +5 градусов, на востоке от +1 до +4, и на юге от +9 до +13 градусов.

5 февраля в западных областях пройдет снег с дождем, температура воздуха днем составит от +1 до +4 градусов, в центральных областях также от +1 до +4, без осадков, в северных и восточных от 0 до +2 градусов, на юге от +6 до +11.

6 февраля снег с дождем снова ожидается только на западе Украины. Средняя температура воздуха по стране днем составит +2 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине в феврале будет меняться от 30-градусных морозов до краткосрочных оттепелей с мокрым снегом.

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