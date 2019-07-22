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"Для жителей всех стран": у Зеленского задумали введение онлайн-гражданства Украины

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В команде президента Украины Владимира Зеленского решили разработать онлайн-гражданство.

Суть проекта раскрыл в комментарии "РБК" советник главы государства Михаил Федоров. "Есть концепция определенная, но она еще проходит краш-тесты мирового сообщества", – поделился он.

Так, по словам эксперта, в разработке находятся две задумки – e-резидентство и e-гражданство. Первой смогут воспользоваться жители всех стран. Она предполагает, что любой человек сможет открыть бизнес в Украине, даже ни разу не посещая страну.

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У Зеленского задумали введение онлайн-гражданства

У Зеленского задумали введение онлайн-гражданства

Trust.UA

Как пояснил Федоров, это необходимо для привлечения инвестиций. При этом граждане других государств все же должны будут пройти некоторые формальности: заплатить взнос и пройти проверку спецслужб, в том числе зарубежных.

Так называемые е-резиденты, по словам советника Зеленского, не будут попадать под двойное налогообложение, поскольку будут находиться за пределами Украины. Речь идет о фрилансерах, дизайнерах и ІТ-шниках.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

newsone.ua

Вторая концепция – е-гражданство – будет разработана для "зарубежных украинцев" и поможет им получить указанный статус в режиме онлайн. "Мы хотим диаспору привлечь, упростить им возможность получения статуса зарубежных украинцев", – пояснил Федоров.

Он добавил, что при этом необходимо проработать не только вопрос безопасности, но и технический, и законодательный аспекты.

"Для жителей всех стран": у Зеленского задумали введение онлайн-гражданства Украины

Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского заявили, что разработают законопроект, который освободит физлиц-предпринимателей от единого соцвзноса (ЕСВ), если они не осуществляют деятельность.

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Персоны
Владимир Зеленский Михаил Федоров
Место
Украина
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Потиенко Александр
Потиенко Александр
Ну, ЗЕ не втомлюється демонструвати дебілізм. У нас в Києві з кожним днем стає все більше і більше чорношкірих, але я чомусь не чув ЖОДНОГО ВИПАДКУ про участь «афро-українців» у АТО. Тепер чорношкірі будуть відкривати бізнеси в Україні - ВЕЗТИ ВСЕ БІЛЬШЕ І БІЛЬШЕ СЕКОНД-ХЕНДУ з європи.
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