Денег нет даже на экспресс-тесты: Кабмин лишил зарплат ученых-генетиков из НАНУ

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины вынужденно отправляет своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за нехватки денег. За все время работы там сделали всего 600 тестов на выявление коронавируса, а могли в разы больше.

Как рассказал OBOZREVATEL заместитель главы Института, профессор, доктор биологических наук Сергей Дзядевич, из-за финансовых трудностей и бюрократии правительства некоторые сотрудники ушли в отпуск за свой счет и по собственному желанию.

"Это вопрос к Кабинету министров, почему у нас нет финансирования науки в стране. Наши сотрудники вынужденно ушли в отпуск, чтобы хоть как-то выкрутиться из ситуации. Денег на работу нет, потому что не подписаны бумаги в правительстве. На что-то деньги уже выделили с начала года, на что-то нет. Прошлый состав Кабмина почти все подписал, но после отставки процесс оформления документов начался заново", – рассказывает Дзядевич.

Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины

Из-за такой путаницы пострадали не только ученые, но и украинская медицина. Первый транш средств на изготовление тестов от коронавируса в Институт поступил лишь утром 24 марта.

"Неделю назад было заявлено, что Институту поручено изготовить экспресс-тесты. Мы готовы, но первый маленький транш денег поступил лишь сегодня утром. Мы уже сделали и передали в Центр общественного здоровья в Житомир 600 анализов. И мы это сделали за собственные деньги, материалы. Сейчас банально нужно покупать новые реагенты, а у нас это происходит очень медленно", – пояснил Сергей Дзядевич.

При этом профессор подчеркнул, что если бы власти выделяли достаточно денег на зарплаты сотрудникам и необходимые реагенты, созданных тестов для украинцев было бы больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. При этом ученые успели создать отечественный тест для выявления COVID-19.

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