День Святого Духа 2018: что нельзя сегодня делать

В понедельник, 28 мая, Православная церковь отмечает День Святого Духа.
OBOZREVATEL.UA расскажет об истории этого дня, а также об обычаях и приметах, связанных с ним.
История праздника
В церкви на второй день после больших праздников принято вспоминать тех, с кем эти праздники связаны. Так, сразу после Рождества отмечается Собор Богородицы, после Благовещения – Собор Архангела Гавриила и так далее.
Поскольку Троица связана с сошествием Святого Духа, следующий за ней день посвящен именно ему.
Согласно с церковным догматом, Святой Дух является одним из трех лиц Бога, наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном (Иисусом Христом).
Общепринятым символом Святого Духа является белый голубь. Он связан с повествованием о Крещении Иисуса Христа в изложении евангелиста Матфея: "И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него".
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Кстати, различие в догматах о Святом Духе лежит в основе разделения Православной и Католической церквей. Первая декларирует, что Святой Дух "предвечно исходит от Отца", в то время как католики декларируют абсолютное равенство всех трех ипостасей Троицы. Это отличие отражено в разных вариантах "Символа веры" обеих церквей.
В церкви существует понятие Даров Святого Духа – его проявлений в искренне верующем человеке. Они таковы:
- мудрость
- знание
- вера
- дар исцеления
- дар творить чудеса
- дар пророчества
- дар различения духов
- дар говорить разными языками
- дар истолковывать языки.
Сошествие Святого Духа, Jean Restout
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В церквях накануне этого дня служится Великая вечерня, начинающаяся молитвой к Святому Духу - "Царю небесный". Утренняя служба на Духов день является повторением утрени Троицы.
В Украине на Духов день освящали колодцы – так из них изгоняли мавок, русалок и прочую нечисть, которая, как верили люди, пряталась именно здесь. После службы в церкви для этого организовывался специальный крестный ход.
Кроме того, было принято окроплять святой водой жилища и дворы.
Что нужно делать в этот день
Духов день всегда выпадает на понедельник, но церковь рекомендует посетить как вечернее, так и утреннее богослужение.
Найдите время для того, чтобы прочесть молитву Святому Духу – обратитесь к нему с просьбой о его дарах.
Наиболее распространенная молитва такова:
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, пребывающий везде и всё наполняющий, Сокровищница благ и Податель жизни, приди и поселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.
Богослужение во Владимирском соборе, Киев
КиевВласть
Что нельзя делать в этот день
Духов день фактически является продолжением празднования Троицы, поэтому не рекомендуется посвящать его домашним хлопотам и бытовым делам. Делайте только самое необходимое, например, готовьте пищу. Генеральную уборку и большую стирку лучше отложить на другой день.
Алкоголь и секс запрещены, равно как чревоугодие, сквернословие и прочие вещи, граничащие или являющиеся грехом.
Приметы
Считается, что в этот день нельзя подметать – так из дома можно вымести всю радость.
Нельзя заниматься любой работой, связанной с землей.
Бегать в Духов день означает убегать от своей судьбы.
Заглядывая в воду, вы можете проглядеть судьбу.
Если походить по траве босиком, можно обеспечить себе здоровье на весь год.
Если приложить ухо к земле в Духов день, она укажет место, где зарыт клад.
В Духов день сушат лекарственные травы, собранные на Троицу – считается, что так они получат особую силу. Их следует хранить за иконами.
Как и на Троицу, в этот день не рекомендуется ходить на реку, особенно в одиночку. Славяне считали, что на этой неделе просыпаются мавки и русалки, которые могут погубить христианскую душу.
Напомним, ранее OBOZREVATEL.UA писал о том, как получить деньги, здоровье и любовь в День Даждьбога.